Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 bùng nổ tranh cãi chỉ sau 2 ngày khởi động

Là một trong 3 đấu trường sắc đẹp lớn nhất thế giới, Hoa hậu Hoàn vũ luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ.

Mùa giải năm nay gây chú ý khi ông Nawat Itsaragrisil - Chủ tịch Tổ chức Hoa hậu Hòa bình Quốc tế (Miss Grand International) - cùng ê-kíp đảm nhận vai trò đồng tổ chức. Nhiều người kỳ vọng đây sẽ là một mùa giải bùng nổ về quy mô và hình thức.

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 vừa khởi tranh, ông Nawat Itsaragrisil đã xảy ra mâu thuẫn với tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (Ảnh: News).

Ngay sau khi khởi động, cuộc thi vướng vào lùm xùm khi Ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (MUO) và đơn vị chủ nhà Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan (MUT) - do ông Nawat đứng đầu - công khai tranh cãi.

Nguyên nhân bắt nguồn từ chiến dịch bình chọn trực tuyến có tên “Ăn tối và trò chuyện đặc biệt” do MUT phát động. Hoạt động này khuyến khích khán giả tương tác (thích, chia sẻ, bình luận) với ảnh của các thí sinh trên trang Facebook của MUT. Top 10 người đẹp có lượt tương tác cao nhất sẽ được dự tiệc và giao lưu riêng cùng ông Nawat.

Chỉ sau 20 giờ phát động, đại diện Việt Nam - Hoa hậu Hương Giang - đã lọt nhóm dẫn đầu với gần 900.000 lượt tương tác. Tuy nhiên, ngày 3/11, phía MUO bất ngờ ra thông báo khẳng định chiến dịch này là “hoạt động trái phép, không được cấp phép và không thuộc khuôn khổ cuộc thi”.

Hương Giang (thứ hai từ trái sang) nhập cuộc nhanh chóng và luôn nổi bật trong các hoạt động của Hoa hậu Hoàn vũ 2025 (Ảnh: MU).

Thông báo của MUO nêu rõ: “Mọi hoạt động quảng bá, bình chọn hoặc chương trình trực tuyến dưới danh nghĩa Hoa hậu Hoàn vũ, bao gồm cả sự kiện nói trên, đều không được ủy quyền và không đại diện cho các giá trị, hoạt động chính thức của Ban tổ chức”.

Ngay trong ngày 3/11, phía MUT phản hồi mạnh mẽ. Ông Nawat khẳng định chiến dịch bình chọn là một phần trong kế hoạch truyền thông chính thức của chủ nhà Thái Lan.

Theo MUT, họ được ủy quyền toàn phần về hoạt động quảng bá trong phạm vi lãnh thổ Thái Lan và cho biết đang xem xét khía cạnh pháp lý, không loại trừ khả năng khởi kiện MUO.

Tổ chức MUT tuyên bố: “Thông báo của MUO đã gây hiểu lầm trong công chúng. Hành động của chúng tôi hoàn toàn nằm trong phạm vi quyền hạn được trao cho đơn vị đăng cai. Bộ phận pháp lý sẽ xem xét các ảnh hưởng tiềm ẩn đối với nhà tài trợ Thái Lan và tiến hành các bước nếu cần thiết”.

Bất chấp những tranh cãi giữa bên các bên tổ chức, Hương Giang và các thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ 2025 vẫn tham gia hoạt động vào ngày 3/11 (Ảnh: Missosology).

Chiều tối 3/11, truyền thông Thái Lan đưa tin ông Nawat đã báo cảnh sát và yêu cầu điều tra một công ty được cho là liên quan đến cờ bạc trực tuyến, đơn vị hiện là nhà tài trợ của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025.

Mâu thuẫn giữa MUT và MUO đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng yêu thích các cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Người hâm mộ chờ đợi thông tin chính thức từ các bên và liên tục bày tỏ lo ngại nguy cơ Hoa hậu Hoàn vũ 2025 bị hoãn.

Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025 dự kiến diễn ra vào ngày 21/11. Mùa giải năm nay quy tụ nhiều thí sinh tiềm năng, sở hữu kỹ năng trình diễn và khả năng ứng xử nổi bật.

Đại diện Việt Nam - Nguyễn Hương Giang - là thí sinh chuyển giới đầu tiên trong lịch sử cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ đến từ Việt Nam và cũng là thí sinh chuyển giới đầu tiên của châu Á tham dự đấu trường này. Sự xuất hiện của cô nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng trong và ngoài nước.