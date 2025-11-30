SOOBIN cùng bố hát xẩm, tự nhận "quá vô tư khiến khán giả buồn"

Tối 29/11, concert (hòa nhạc) của SOOBIN tại TPHCM thu hút hàng nghìn khán giả. Đúng 20h10, sân khấu bật sáng, âm nhạc nổi lên, nam ca sĩ bước ra trong tiếng hò reo kéo dài. Tiết mục mở màn của anh tạo ấn tượng mạnh với sự xuất hiện của gần 100 vũ công, hiệu ứng sân khấu kết hợp pháo hoa tạo nên những khung hình mãn nhãn.

SOOBIN mở đầu bằng chuỗi ba ca khúc Blackjack, Superstar và Anh là kẻ may mắn, như lời chào đầy khí thế gửi khán giả. Anh liên tục biến hóa, cởi áo khoác, khoe vũ đạo gợi cảm, đặc biệt là màn trình diễn với dây thừng khiến khán giả không ngừng hò reo.

"SOOBIN yêu các bạn rất nhiều! Mọi người có thương mình không? Mọi người đã chờ ngày này bao lâu rồi?", anh hét lớn từ sân khấu.

Ở tiết mục tiếp theo, ca sĩ VSTRA bất ngờ xuất hiện song ca cùng SOOBIN. Nam ca sĩ tiết lộ đây là lần đầu tiên cả hai đứng chung sân khấu, đồng thời kể lại kỷ niệm khi VSTRA nhắn tin cho anh: "Em rất thích anh, em có thể viết cho anh một bài được không?". SOOBIN nói, từ khoảnh khắc đó anh đã hứa cả hai sẽ sớm có một sản phẩm chung.

Nhiều tiết mục được dàn dựng với độ mạo hiểm cao, trong đó các phần vũ đạo đều thực hiện trên bàn nâng. Sự mạnh mẽ, quyết liệt trong từng động tác của anh khiến khán giả "đứng ngồi không yên".

Không khí chương trình chùng xuống khi SOOBIN xuất hiện bên cây đàn piano, lần lượt thể hiện những bản ballad đã gắn với tên tuổi như Phía sau một cô gái, Nếu ngày ấy, Xin đừng lặng im…

Trái ngược hình ảnh mạnh mẽ, đầy năng lượng lúc mở màn, anh trở lại với dáng dấp "hoàng tử ballad" năm nào, với những cảm xúc mềm mại, da diết.

SOOBIN chia sẻ, trong thời gian tập luyện, có lúc anh lo lắng vì sợ mình không truyền tải được hết cảm xúc như trước.

"Ngày xưa tôi hát ballad như một cậu bé ngô nghê, giờ những ca từ ấy là cảm xúc của một người đàn ông trưởng thành. Mỗi lần hát ballad lại khiến tôi nhớ về những chặng đường cũ. Có những lúc không thoải mái, sự cô đơn nhẹ nhàng nhưng dai dẳng", anh tâm sự.

Ở phần 3 của đêm nhạc, SOOBIN dẫn dắt khán giả vào không gian mang đậm tính văn hóa, bắt đầu bằng những hình ảnh tuổi thơ, từ cậu bé mê đàn bầu đến chàng nghệ sĩ trẻ nuôi khát vọng cống hiến.

Ngay sau đó, SOOBIN và bố ruột - NSND Huỳnh Tú - hóa thân thành ông đồ ngồi hát xẩm mở đầu cho tiết mục Mục hạ vô nhân, với sự góp mặt của Binz. Những giai điệu đậm chất dân gian vang lên như một điểm nhấn văn hóa quan trọng của đêm diễn.

Tiết mục Ngồi tựa mạn thuyền được SOOBIN làm mới theo phong cách đương đại. Anh xuất hiện trong trang phục cổ, treo mình lơ lửng trên cao, vừa múa vừa hát trong tiếng đàn của bố. Dù ở vị trí khó giữ thăng bằng, nam ca sĩ vẫn thực hiện các động tác múa đương đại mềm mại và đẹp mắt.

Từ sân khấu, NSND Huỳnh Tú xúc động: "Ước mơ của tôi là đem những nét đẹp của văn hóa Việt vào lòng khán giả trẻ. Hôm nay được thấy ca khúc Mục hạ vô nhân để lại ấn tượng đẹp với mọi người là niềm vinh hạnh lớn nhất trong sự nghiệp của tôi".

Đội hình Tân binh thăng cấp với 11 thành viên có dịp chào sân với ca khúc Gương vỡ làm lành, mang lại không khí trẻ trung, sôi nổi. SOOBIN nói, anh hy vọng mỗi tân binh đồng hành cùng mình suốt thời gian qua sẽ có cơ hội tỏa sáng riêng.

Rhymastic xuất hiện với ca khúc Ngổn ngang, gọi SOOBIN là "em bé của nhóm" và chia sẻ sự đồng cảm với những ngổn ngang mà SOOBIN đã trải qua trước đêm nhạc.

Những phút cuối, SOOBIN "đốt" sân khấu bằng loạt ca khúc năng lượng, vũ đạo mạnh mẽ kết hợp pháo hoa tạo nên cái kết bùng nổ.

Trước khi thể hiện tiết mục cuối cùng, SOOBIN đến gần khán giả, tâm sự: "Tôi thấy mọi người "chiều" tôi quá, đôi khi tôi vô tư khiến mọi người buồn. Tôi nhận ra trưởng thành là mỉm cười với những điều làm ta khóc. Cảm ơn những người đã rời đi, ai cũng phải lớn. Mọi người hứa với tôi, dù thế nào cũng nắm tay nhau và không buông nhé. Nếu mọi người vì SOOBIN, tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Cảm ơn vì đã không lung lay".