Hoa hậu Việt cao 1,86m nói tiếng Anh "như gió" gây chú ý ở diễn đàn kinh tế

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc phát biểu tiếng Anh "như gió" ở diễn đàn kinh tế (Video: Lê Nguyễn Bảo Ngọc).

Mới đây, phần phát biểu của Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 đã gây sự chú ý.

Tại sự kiện này, người đẹp có chiều cao nổi bật 1,86m trình bày tham luận bằng tiếng Anh, với tốc độ nhanh, lưu loát và lập luận rõ ràng. Nội dung cô chia sẻ xoay quanh dự án xã hội mà cô theo đuổi trong thời gian qua, khiến khán giả ấn tượng.

Video Bảo Ngọc phát biểu tại diễn đàn đang được chia sẻ trên mạng xã hội. Qua đó, cô nhận được rất nhiều lời khen ngợi của công chúng, như: "Cô ấy là hoa hậu hiếm hoi mà tôi cảm thấy tin tưởng khi phát biểu tiếng Anh"; "Cô ấy rất nỗ lực, thông minh"; "Ngưỡng mộ cô ấy"...

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc khi tham gia Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trao đổi với phóng viên Dân trí về phần phát biểu gây chú ý vừa qua, Hoa hậu Bảo Ngọc cho hay, cô tham dự diễn đàn kinh tế với tư cách là nhà sáng lập GenZero, dự án thúc đẩy thanh niên tham gia các hoạt động bảo vệ khí hậu.

Tại đây, Hoa hậu Liên lục địa 2022 đã có những chia sẻ về dự án của mình bằng tiếng Anh một cách mạch lạc.

Thời gian qua, Lê Nguyễn Bảo Ngọc hoạt động như một doanh nhân, nhà hoạt động cộng đồng..., khiến công chúng tò mò, vì lẽ ra cô đang trong giai đoạn chuẩn bị cho quá trình tham gia sân chơi sắc đẹp thế giới. Cụ thể, cô sẽ đại diện Việt Nam tham gia Miss World vào tháng 2/2026.

Lý giải về việc này, người đẹp khẳng định: “Tôi không tự đặt ra giới hạn nào cho bản thân, miễn mọi vai trò đều phù hợp với tôn chỉ và sứ mệnh cá nhân. Dù đó là một danh hiệu danh giá trong lĩnh vực sắc đẹp, vị trí của một người trẻ hoạt động xã hội hay hình ảnh một nữ doanh nhân, tôi đều sẵn sàng đón nhận và cố gắng làm tốt nhất có thể".

Với vai trò hoa hậu, Bảo Ngọc cũng đang chuẩn bị cho cuộc thi năm sau, với nhiều công tác khác nhau, đặc biệt là rèn luyện nội lực.

"Thời gian gần đây tôi tập trung nhiều hơn vào quá trình hoàn thiện nội lực: rèn luyện tư duy, trau dồi kiến thức và nâng cao kỹ năng. Những điều này không chỉ phục vụ một mục tiêu trước mắt, mà còn tạo nền tảng lâu dài cho con đường sự nghiệp, dù là trong lĩnh vực giải trí, hoạt động xã hội hay kinh doanh", cô chia sẻ.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc đang hoàn thiện bản thân trước thềm cuộc thi Hoa hậu Thế giới (Ảnh: Facebook nhân vật)

Ngoài ra, cô luôn ưu tiên đóng góp cho cộng đồng, đồng thời tiếp tục phát triển năng lực cá nhân. Cô cũng mong muốn hỗ trợ các bạn thanh niên, những người vẫn còn thiếu một số nguồn lực để phát huy trọn vẹn khả năng và vai trò của họ.

Cô nói thêm: "Tôi tin mọi hành trình đều đòi hỏi sự học hỏi liên tục. Vì vậy, tôi nỗ lực cập nhật tư duy mới, mở rộng khả năng để phù hợp với những vai trò khác nhau trong tương lai. Tôi hy vọng trong thời gian tới, khi bước vào giai đoạn tập trung hơn cho cuộc thi, tôi vẫn sẽ nhận được sự theo dõi và ủng hộ của mọi người”.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc đăng quang danh hiệu Hoa hậu Liên lục địa 2022. Cô là người Việt Nam đầu tiên giành được danh hiệu này, sau khi đoạt Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022. Bảo Ngọc được biết đến với chiều cao ấn tượng 1,86m, học vấn tốt, đạt chứng chỉ tiếng Anh IELTS 8.0 và tích cực tham gia các hoạt động xã hội.