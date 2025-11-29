Nghi vấn kết quả Hoa hậu Hoàn vũ 2025 sắp bị hủy bỏ

Tổng thống Mexico đã yêu cầu mở cuộc điều tra khẩn cấp nhằm làm rõ các cáo buộc xoay quanh ông Raúl Rocha - Chủ tịch MUO - và những bê bối liên quan đến cơ cấu giải thưởng.

Theo Inquirer, bà Anne Jakrajutatip - cựu Chủ tịch MUO - đã bị Tòa án Thái Lan phát lệnh bắt giữ vì cáo buộc lừa đảo thương mại. Trong khi đó, người kế nhiệm Raúl Rocha bị truy tố với loạt cáo buộc nghiêm trọng gồm buôn bán ma túy, phân phối nhiên liệu bất hợp pháp, buôn lậu vũ khí và tham gia tổ chức tội phạm.

Nghi vấn kết quả Hoa hậu Hoàn vũ 2025 sẽ bị hủy (Ảnh: MU).

Văn phòng Công tố chuyên trách về tội phạm có tổ chức tại Mexico hiện đề nghị ban hành lệnh bắt giữ đối với ông Rocha.

Giữa thời điểm căng thẳng, truyền thông Mexico dẫn nguồn tin nội bộ cho biết toàn bộ kết quả mùa giải năm nay có thể bị hủy bỏ nếu ông Raúl Rocha chính thức bị bắt. Tân Hoa hậu Fátima Bosch nhiều khả năng bị tước vương miện, và Victoria Kjær Theilvig - Hoa hậu Hoàn vũ 2024 - sẽ tiếp tục đảm nhận nhiệm kỳ.

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 2/11 đến 21/11, nhưng liên tục vướng tranh cãi giữa dàn thí sinh và ban tổ chức. Chung cuộc, Fátima Bosch - đại diện Mexico - đăng quang. Tuy nhiên, ngay sau đó, cô bị cáo buộc “đoạt giải nhờ quan hệ”.

Omar Harfouch, nhà soạn nhạc kiêm giám khảo chung kết, đã tuyên bố rời hội đồng chấm thi, tố MUO thiếu minh bạch trong tuyển chọn thí sinh và xác nhận sẽ công bố các bằng chứng trên sóng HBO.

Ba ngày sau chung kết, đại diện Bờ Biển Ngà - Olivia Yacé - gây chấn động khi tuyên bố trả lại danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ khu vực châu Phi - châu Đại Dương và rút khỏi toàn bộ hoạt động của MUO.

Người đẹp Bờ Biển Ngà - Olivia Yacé - nhận được sự ủng hộ của nhiều thí sinh tại mùa giải năm nay (Ảnh: MU).

Nhiều ý kiến cho rằng quyết định xuất phát từ việc Yacé chỉ về vị trí Á hậu 4 dù cô được dự đoán đăng quang và có phần thi ứng xử xuất sắc tại chung kết.

Không chỉ thí sinh châu Phi, đại diện Indonesia, Ecuador, Na Uy và một số giám khảo cũng lên tiếng về sự thiếu minh bạch của cuộc thi.

Ngày 26/11, tờ People phỏng vấn Melissa Sapini - đại diện Haiti. Cô tiết lộ hàng loạt góc khuất hậu trường như: Thí sinh liên tục đổ bệnh, y tế thiếu thốn, ban tổ chức gần như không hỗ trợ.

Sapini cũng đề cập trường hợp đại diện Jamaica bị ngã từ sân khấu phải nhập viện và không thể dự chung kết. Dù tình trạng sức khỏe của cô khá nghiêm trọng và chưa thể xuất viện, MUO bị cho là trách ngược thí sinh vì “không cẩn thận”, khiến cộng đồng người hâm mộ sắc đẹp bức xúc.

Ngoài ra, tranh cãi giữa người đẹp Mexico Fátima Bosch và ông Nawat Itsaragrisil trong buổi gặp mặt ngày 4/11 cũng làm bùng nổ thêm loạt căng thẳng nội bộ. Sự việc khiến ông Nawat bị hạn chế tham gia điều hành cuộc thi.

Melissa Sapini - đại diện Haiti tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025 - cho rằng cuộc thi năm nay được tổ chức thiếu chuyên nghiệp (Ảnh: Instagram).

Mỹ nhân Guadeloupe, Ophély Mézino, cũng lên tiếng chỉ trích Chủ tịch MUO Raúl Rocha, cho rằng ông cố tình viện lý do mang tính phân biệt sắc tộc để che đậy việc không lựa chọn thí sinh xứng đáng.

Trước đó, ngày 25/11, người đẹp Curaçao Camille Thomas cũng tuyên bố từng chứng kiến nhiều tình huống thiên vị giữa các quốc gia trong suốt quá trình cuộc thi diễn ra.

Những ý kiến phản đối của thí sinh tiếp tục làm căng thẳng thêm loạt ồn ào xoay quanh Chủ tịch Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ và kết quả của mùa giải 2025. Trước sức ép dư luận, Tổng thống Mexico đã yêu cầu mở cuộc điều tra khẩn để làm rõ các nghi vấn về cơ cấu giải thưởng năm nay.

Hiện, ông Raúl Rocha chưa lên tiếng về các cáo buộc. MUO cũng chưa đưa ra thông báo liên quan đến tương lai của đương kim Hoa hậu Fátima Bosch. Vài ngày trước, người đẹp 25 tuổi khẳng định cô đang trở thành nạn nhân của làn sóng tấn công mạng nhưng sẽ “không gục ngã”.

Hoa hậu Hoàn vũ là một trong 4 đấu trường sắc đẹp lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, nhiều mùa gần đây đều khép lại bằng tranh cãi về kết quả và quy trình tổ chức, khiến uy tín cuộc thi bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mùa thứ 75 dự kiến sẽ diễn ra tại Puerto Rico vào năm tới.