Chủ tịch Hoa hậu Hoàn vũ bị điều tra buôn chất cấm và vũ khí

Theo Latin Times, các công tố viên Mexico xác nhận ông Raúl Rocha đối mặt với nhiều cáo buộc liên quan đến một mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia, được cho là hoạt động nhiều năm dưới vỏ bọc doanh nghiệp hợp pháp.

Hồ sơ tòa án mô tả một đường dây mua bán và vận chuyển nhiên liệu trái phép từ Guatemala vào Mexico, sau đó được pha chế để che giấu nguồn gốc và né tránh kiểm tra. Lượng nhiên liệu này bị cáo buộc được phân phối thông qua các công ty bình phong liên quan đến Rocha.

Chủ tịch MUO Raúl Rocha đang bị điều tra (Ảnh: MU).

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đưa ra bằng chứng cho thấy mạng lưới trên bị cáo buộc thu mua và chuyển vũ khí cho nhiều nhóm tội phạm đang hoạt động tại một số bang của Mexico.

Giới chức cho biết Rocha gần đây đã đồng ý hợp tác làm nhân chứng ngay sau khi lệnh bắt giữ được ban hành. Các chuyên gia pháp lý nhận định động thái này có thể giúp ông giảm nhẹ hình phạt nếu cung cấp lời khai chống lại các đối tượng liên quan.

Thông tin trên xuất hiện đúng thời điểm MUO đối mặt khủng hoảng nghiêm trọng. Sau chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025 tại Thái Lan (ngày 21/11), loạt nghi vấn dàn xếp kết quả liên tục được đặt ra.

Tính đến ngày 26/11, ít nhất 6 thí sinh đã công khai chỉ trích ban tổ chức, cho rằng cuộc thi không đảm bảo tính công bằng như cam kết. Nhiều giám đốc quốc gia của hệ thống Hoa hậu Hoàn vũ đang cân nhắc rút khỏi tổ chức.

Cuộc thi sắc đẹp được xem là uy tín nhất hành tinh rơi vào vòng tranh cãi liên quan tới nghi vấn gian lận chấm điểm, bất ổn tài chính, cùng những lời chỉ trích công khai từ thí sinh và giám đốc quốc gia. Những lùm xùm này khiến hình ảnh cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ trở nên xấu đi trong mắt khán giả.

Tân Hoa hậu Hoàn vũ Fátima Bosch đang bị tẩy chay diện rộng (Ảnh: MU).

Giới quan sát nhận định diễn biến pháp lý mới có thể khiến MUO cùng các nhà đầu tư bị giám sát chặt chẽ hơn, đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của thương hiệu. Hiện, MUO và đại diện của Rocha chưa đưa ra tuyên bố chính thức.

Trước đó, ngày 25/11, ông Raúl Rocha phản hồi trước những tranh cãi liên quan cuộc thi: “Tôi quá chán nản và chán ngấy với tất cả những lời bàn tán. Tôi không muốn dính líu đến những chuyện như thế này”. Ông cũng tiết lộ ý định bán lại cổ phần tại MUO cho người khác.

Quyết định thâu tóm cuộc thi nhan sắc nổi tiếng nhất hành tinh

Ông trùm người Mexico vốn là người hâm mộ lâu năm của các cuộc thi sắc đẹp quốc tế và xây dựng danh mục đầu tư kinh doanh rộng lớn tại Mexico. Năm 2024, ông mua 50% cổ phần MUO và hiện hợp tác cùng doanh nhân chuyển giới Thái Lan Anne Jakrajutatip của JKN Global Group, theo Nation Thailand.

Tháng 1/2024, trang chủ MUO công bố liên minh chiến lược giữa Hoa hậu Hoàn vũ - JKN Global Group và công ty Legacy Holding Group (Mexico). Theo thỏa thuận, LHG phụ trách khu vực Bắc - Nam Mỹ, còn JKN phụ trách châu Á và các khu vực còn lại.

Năm 2024, ông Raúl (phải) bắt tay với bà Anne Jakrajutatip (trái) trong một phi vụ thâu tóm MUO (Ảnh: MU).

Trong 2 năm điều hành, Raúl dùng số tiền lớn mua lại bản quyền Hoa hậu Hoàn vũ cho cuộc thi cấp quốc gia Mexicana Universal, khiến giám đốc điều hành lúc bấy giờ là Lupita Jones rời đi. Sau đó, ông tiến hành thay đổi toàn bộ quy định và định hướng của cuộc thi.

Raúl tuyên bố hào hứng khi bổ nhiệm Cynthia de la Vega làm giám đốc quốc gia mới của Mexicana Universal. Tháng 11/2023, trong một buổi trò chuyện trực tuyến, bà Lupita Jones từng công kích rằng Raúl sẽ khiến Mexicana Universal “không thể diễn ra tốt đẹp”.

Ông Raúl Rocha gắn bó với cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ trong 2 mùa. Ông khẳng định mùa giải vừa kết thúc là một trong những mùa thành công nhất lịch sử khi đạt lượng người xem truyền hình ấn tượng.

Quá khứ ồn ào của Raúl Rocha

Raúl Rocha Cantú sinh tại Monterrey, bang Nuevo León (Mexico), từng được biết đến với biệt danh “vua cờ bạc” vì sở hữu sòng bạc Casino Royale. Tháng 8/2011, sòng bạc của ông bị 20 tay súng tấn công và phóng hỏa, khiến 52 người - phần lớn là phụ nữ - thiệt mạng.

Raúl Rocha là doanh nhân nổi tiếng tại Mexico và có niềm đam mê lớn với các cuộc thi nhan sắc (Ảnh: Getty Images).

Sau thảm kịch, Raúl rời Mexico trước khi lệnh cấm xuất cảnh được ban hành. Dù vụ tấn công gây chấn động, Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp (PGR) sau đó miễn tội cho ông.

Theo Proceso, Raúl cũng không bồi thường cho gia đình các nạn nhân dù luật pháp yêu cầu. Sự phẫn nộ của dư luận Mexico kéo dài nhiều năm, cho đến khi ông dần chuyển sang lĩnh vực kinh doanh giải trí và bớt bị chỉ trích.

Hiện, ông điều hành Legacy Holding Group - tập đoàn đa ngành hoạt động trong năng lượng, công nghiệp, hàng không, khách sạn, giải trí và ẩm thực. Ông đồng thời là Chủ tịch kiêm CEO CYMSA, doanh nghiệp sản xuất thiết bị và máy móc công nghiệp tại Mexico.

Trong sự nghiệp, Raúl từng tham gia Diễn đàn Phát triển, cố vấn cho Chủ tịch Hội đồng Điều phối Kinh doanh và từ tháng 8/2023 giữ chức Phó Chủ tịch Cơ quan Kinh doanh thuộc Phòng Thương mại Quốc gia Mexico City.

Ông từng là Lãnh sự danh dự của Guatemala tại Mexico và đại diện khu vực tư nhân trong Ủy ban Năng lượng Tamaulipas (CETAM). Tháng 11/2023, ông nhận Giải thưởng Nhân đạo Quốc gia từ Thượng viện Mexico nhờ các nỗ lực bảo vệ nhân quyền.