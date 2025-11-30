Gần đây, đoạn video ghi lại cảnh một cô gái mặc đồ thể thao, đội mũ và chạy bộ tại Hồ Tây được lan truyền nhanh chóng. Người đăng tải khẳng định nhân vật trong video là Suzy. Nhiều khán giả đồng tình và thích thú khi thấy mỹ nhân Hàn Quốc xuất hiện giản dị giữa đời thường tại Việt Nam.

Hình ảnh được cho là Suzy Bae chạy bộ tại Hà Nội (Ảnh chụp màn hình).

Thông tin Suzy có mặt tại Việt Nam rộ lên từ vài ngày trước, khi stylist (nhà tạo mẫu) - người bạn thân thiết của Suzy - đăng ảnh một góc phố được cho là ở Hà Nội vào giờ tan tầm.

Ngoài ra, Suzy đang tham gia bộ phim lãng mạn - bí ẩn Portraits Of Delusion. Theo đoàn phim, Việt Nam là một trong các bối cảnh quay và lịch quay tại Việt Nam được sắp xếp trong tháng 11. Trước đó, đạo diễn bộ phim cũng đăng ảnh một ngôi chùa cổ ở phía Bắc Việt Nam.

Năm nay, nhiều nhà làm phim Hàn Quốc chọn Việt Nam làm bối cảnh. Gần nhất, bộ phim As you stood by (Tội ác kẻ làm ngơ) kết thúc bằng hành trình sang Việt Nam để “chữa lành” của nữ chính. Các cảnh quay ở Đà Nẵng mang lại cảm xúc mạnh cho khán giả.

Suzy Bae từng đến Việt Nam năm 2014 khi còn hoạt động cùng nhóm nhạc missA.

Mỹ nhân xứ Hàn bắt đầu sự nghiệp với tư cách thành viên nhóm missA, trước khi lấn sân diễn xuất. Gương mặt ngọt ngào, tươi sáng giúp cô được mệnh danh “tình đầu quốc dân” - hình tượng trong sáng mà công chúng Hàn Quốc đặc biệt yêu mến.

Bức ảnh do bạn thân của Suzy đăng tải trên trang cá nhân vài ngày trước (Ảnh: Instagram).

Ra mắt vào năm 14 tuổi, chỉ một năm sau, Suzy đã đảm nhận vai chính trong Dream High, bộ phim đạt rating (tỷ suất người xem) trung bình 15,7% sau 2 tháng phát sóng.

Thành công nối tiếp với Architecture 101 (2012), một trong 10 phim điện ảnh ăn khách nhất Hàn Quốc quý I/2012, với hơn 4,1 triệu lượt xem.

Dù được yêu thích, Suzy từng bị đánh giá “bình hoa di động”, diễn xuất một màu và thiếu tương tác cảm xúc. Cô thừa nhận từng đọc toàn bộ bình luận tiêu cực, thất vọng nhưng sớm tự điều chỉnh để tiến bộ.

Năm 2020, Suzy gây chú ý với Start-Up, và đến năm 2022, cô khiến khán giả bất ngờ khi vào vai nhân vật đa nhân cách phức tạp trong Anna, được đánh giá là bước ngoặt diễn xuất.

Chia sẻ với The Korea Times, Suzy nói: “Tôi muốn thể hiện những khía cạnh chưa từng làm trước đây. Vai diễn trong Anna là mơ ước của mọi diễn viên, nên tôi không muốn đánh mất cơ hội”.

Suzy được mệnh danh là "tình đầu quốc dân xứ Hàn" (Ảnh: Instagram).

Năm nay, Suzy góp mặt trong phim Genie, Make a Wish (Thần đèn ơi, ước đi). Dù vấp tranh cãi vì kịch bản phi lý, ngoại hình và sức hút của Suzy cùng bạn diễn Kim Woo Bin giúp phim gặt hái thành tích vượt mong đợi.

Theo Flix Patrol, phim lọt top 3 toàn cầu trên Netflix chỉ sau vài ngày phát hành; đứng số 1 tại 10 quốc gia, trong đó có Việt Nam, Hàn Quốc, Indonesia, Philippines, Malaysia, Singapore… và vào top 5 tại 46 quốc gia khác.

Trong phim, Suzy vào vai Ga Young - cô gái có vấn đề tâm lý, sống khép kín do thiếu thốn tình thương. Với làn da trong veo, ánh mắt xa xăm và mái tóc uốn nhẹ, Suzy được ví như “bức họa biết thở” giữa kịch bản còn gây tranh cãi.