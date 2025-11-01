Hương Giang và dàn người đẹp đổ bộ Thái Lan tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2025

Năm nay, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 cũng có nhiều sự thay đổi về khâu tổ chức như: Không giới hạn độ tuổi thí sinh; cho phép thí sinh chuyển giới, thí sinh đã lập gia đình và sinh con tham dự. Nhờ những điều chỉnh này, mùa giải 2025 được đánh giá là đa dạng và toàn diện nhất trong lịch sử, quy tụ dàn thí sinh chất lượng đến từ khắp các châu lục.

Ngay sau khi đến Thái Lan, các người đẹp đã nhanh chóng chụp ảnh, chia sẻ khoảnh khắc "nóng hổi" lên mạng xã hội, thể hiện tinh thần hào hứng trước các hoạt động đầu tiên do Ban tổ chức sắp xếp.

Cuộc thi diễn ra trong bối cảnh Thái Lan đang tổ chức quốc tang Hoàng Thái hậu Sirikit. Ban tổ chức cho biết, cuộc thi vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên, một số nội dung sẽ được điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế tại nước chủ nhà. Chung kết cuộc thi sẽ diễn ra vào ngày 21/11.

Ngày 31/10, Hương Giang đã đến Thái Lan để bắt đầu hành trình chinh phục vương miện Hoa hậu Hoàn vũ. Trước đó, tại sân bay ở Việt Nam, cô nhận được sự ủng hộ và lời chúc may mắn từ đông đảo người hâm mộ.

Ngay khi xuất hiện ở Thái Lan, cô nhanh chóng thu hút sự quan tâm của truyền thông và người hâm mộ quốc tế, bởi cô là thí sinh chuyển giới đầu tiên của châu Á góp mặt tại đấu trường nhan sắc danh giá này.

Sự xuất hiện của Hương Giang được xem là dấu ấn đặc biệt, đánh dấu bước tiến mới trong việc mở rộng tiêu chí của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ toàn cầu.

Hoa hậu Hoàn vũ Canada, Jaime VandenBerg, sở hữu chiều cao 1,75m và là cử nhân Triết học, chuyên ngành Lý luận Pháp lý và đang học trường Luật. Người đẹp 28 tuổi cũng có kinh nghiệm dày dặn tại các cuộc thi sắc đẹp khi từng đăng quang Hoa hậu Thế giới Canada 2021 và vào top 40 Hoa hậu Thế giới 2021.

Hoa hậu Hoàn vũ Uruguay, Valeria Baladan, xuất hiện năng động tại sân bay để chuẩn bị di chuyển tới Thái Lan.

Hoa hậu Hoàn vũ Slovakia, Viktoria Güllová, sở hữu vẻ ngoài thanh lịch và dịu dàng.

Hoa hậu Hoàn vũ Venezuela, Stephany Abasali, là một trong những thí sinh đến Thái Lan sớm nhất.

Hoa hậu Hoàn vũ Peru, Karla Bacigalupo, khởi hành từ ngày 26/10 và đã có mặt tại Thái Lan để sẵn sàng nhập cuộc.

Hoa hậu Hoàn vũ Colombia, Vanessa Pulgarín, ra sân bay hôm 30/10. Cô được đông đảo người hâm mộ tiễn lên đường dự thi. Người đẹp 34 tuổi sở hữu chiều cao 1,78m và đang là thí sinh nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông. Cô từng đăng quang Hoa hậu Quốc tế Colombia 2017 và đại diện cho đất nước tại Hoa hậu Quốc tế 2017 nhưng không có giải.

Hoa hậu Hoàn vũ Australia, Lexie Brant, diện đầm quây ngắn và trang điểm nhẹ nhàng khi ra sân bay lên đường sang Thái Lan dự thi.

Hoa hậu Hoàn vũ Malta, Julia Cluett, mang năng lượng tích cực tới cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025.

Hoa hậu Hoàn vũ Belize, Isabella Zabaneh, tại sân bay chuẩn bị lên đường sang Thái Lan dự thi.

Hoa hậu Hoàn vũ Cuba, Lina Luaces, gây ấn tượng với đầm ren quyến rũ và lượng hành lý khủng để sang Thái Lan dự thi.