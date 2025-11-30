Lâm Đồng chuẩn bị đầu tư hạng mục dân dụng sân bay Phan Thiết

Ngày 30/11, Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã có văn bản gửi các thành viên UBND tỉnh Lâm Đồng, xin ý kiến về hạng mục dân dụng của dự án sân bay Phan Thiết để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Trước đó, Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng đã thẩm định và kết luận dự án này đủ điều kiện trình UBND tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư, với phương thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, phù hợp với quy định.

Một góc dự án sân bay Phan Thiết (Ảnh: Hoàng Hướng).

Do vậy, Văn phòng UBND tỉnh thực hiện thủ tục lấy ý kiến các thành viên UBND tỉnh để tổng hợp, trình UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét, xin ý kiến Đảng ủy UBND tỉnh Lâm Đồng theo quy định.

Dự án sân bay Phan Thiết rộng 543ha, nằm tại xã Thiện Nghiệp, tỉnh Bình Thuận (cũ), nay là phường Mũi Né, Lâm Đồng. Dự án được khởi công vào tháng 1/2015, gồm hạng mục quân sự và dân dụng.

Trong đó, phần dân dụng được xác định đạt cấp 4E, công suất thiết kế 2 triệu hành khách/năm vào năm 2030.

Đến nay, các hạng mục quân sự gồm đường băng dài 3.050m đã cơ bản hoàn thiện, trong khi hạng mục dân dụng chưa hoàn tất do nhiều thay đổi về hạ tầng kỹ thuật lẫn thủ tục.

Một hạng mục trong dự án sân bay Phan Thiết đã được hoàn thiện (Ảnh: Văn Phú).

Tháng 7 vừa qua, Công ty Cổ phần Cảng hàng không Mặt trời đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng chuyển đổi phương án đầu tư hạng mục dân dụng của sân bay Phan Thiết từ hình thức BOT sang đầu tư kinh doanh theo quy định tại Luật Đầu tư.

Sau đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đã gửi hồ sơ trình Thủ tướng xem xét phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

Đến tháng 9, Văn phòng Chính phủ có văn bản phản hồi. Theo đó, căn cứ các quy định, HĐND, UBND tỉnh Lâm Đồng có thẩm quyền chấm dứt hợp đồng dự án, quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với hạng mục hàng không dân dụng tại sân bay Phan Thiết.