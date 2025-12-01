Chai nước suối khiến chủ chiếc Hyundai phải trả gần 12.000 USD tiền sửa xe

Việc để chai nước xung quanh xe là thói quen của nhiều người dùng ô tô (Ảnh minh hoạ: iStock).

Mike McCormick đang lái chiếc Ioniq 5 phiên bản 2023 trên cao tốc ở Florida thì gặp ùn tắc phía trước và phải phanh gấp. Cú phanh khiến một chai nước đặt ở khay để cốc phía sau nảy lên rồi rơi xuống sàn, đổ nước ra ngoài. Nước thấm qua thảm, lọt vào một số giắc nối dây điện. Không rõ nắp chai khi đó đóng kín hay để lỏng.

Chỉ vài phút sau, hàng loạt đèn cảnh báo xuất hiện trên bảng đồng hồ, rồi xi-nhan ngừng hoạt động, và khi về đến nhà, McCormick không thể tắt máy.

Khi kiểm tra chiếc xe điện mới dùng được hai năm, đại lý Hyundai thông báo phải thay toàn bộ dây điện dưới sàn và dưới ghế. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng chi phí sửa chữa lên đến 11.882,08 USD.

Theo Hyundai, hư hỏng đến từ “tác động bên ngoài”, không phải lỗi sản xuất, đồng nghĩa McCormick phải tự chi trả toàn bộ hóa đơn sửa chữa.

“Không sao, đã có bảo hiểm”, bạn có thể nghĩ vậy. Nhưng khi McCormick nộp hồ sơ đề nghị, công ty bảo hiểm State Farm cũng từ chối, cho rằng dây điện bị ăn mòn từ từ trong thời gian dài chứ không phải vì một lần đổ nước.

Trong phóng sự về vụ việc, kênh truyền hình WFTV9 đã chỉ ra việc hệ thống dây điện nằm dưới ghế xe Ioniq 5 dễ "tổn thương" ra sao, dẫn chứng trường hợp một chủ xe khác cũng phải trả hóa đơn hàng chục nghìn USD để thay dây điện vì bị mài mòn.

Đó cũng không phải là chi phí bất ngờ duy nhất mà người dùng xe điện gặp phải. Với các chủ xe Ioniq 5 N, nếu muốn tự thay má phanh sau khi chạy tốc độ cao kiểu trên đường đua, họ cần phần mềm và thiết bị chuyên dụng trị giá hàng nghìn USD.