Khoảnh khắc Hoa hậu Quốc tế Thanh Thủy nói 3 thứ tiếng gây sốt

Tại đêm chung kết Hoa hậu Quốc tế 2025 diễn ra ở Nhật Bản, Thanh Thủy xuất hiện trong tà áo dài trắng họa tiết hoa anh đào, kết hợp phong cách trang điểm nhẹ nhàng, tạo hình ảnh dịu dàng nhưng vẫn nổi bật.

Trong khoảnh khắc chia tay nhiệm kỳ, cô bày tỏ niềm hạnh phúc, gửi lời cảm ơn đến khán giả, đồng nghiệp và ê-kíp đã đồng hành. Màn phát biểu tự tin bằng 3 ngôn ngữ của cô nhanh chóng lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Hoa hậu Thanh Thủy chia tay nhiệm kỳ bằng 3 thứ tiếng (Video: MI).

Trong lời phát biểu, Thanh Thủy xúc động chia sẻ: "Trong ngày cuối cùng được đội chiếc vương miện danh giá Hoa hậu Quốc tế, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tổ chức. Nhờ danh hiệu này, tôi đã có cơ hội khám phá thế giới, mở rộng dự án phát triển bền vững SDG số 6 của mình, không chỉ tại quê hương mà còn đến những nơi cần sự giúp đỡ như Angola hay các quốc gia châu Phi".

Cô gửi lời tri ân khán giả Việt Nam luôn ủng hộ suốt hành trình, khẳng định sự tự hào khi mang trên mình danh xưng đến từ Việt Nam. Người đẹp cho biết sẽ tiếp tục theo đuổi sứ mệnh truyền cảm hứng, hỗ trợ phụ nữ trên thế giới tin vào bản thân và nuôi dưỡng sự thanh lịch, trí tuệ, lòng nhân ái.

“Một lần nữa, xin cảm ơn tất cả khán giả Việt Nam và trên toàn thế giới. Nhờ sự đồng hành của mọi người, tôi đã làm được nhiều hơn những gì tôi từng mơ ước”, cô nói.

Thanh Thủy diện áo dài trắng trong đêm chung kết Hoa hậu Quốc tế 2025 (Ảnh: MI).

Trước chung kết, Thanh Thủy có nhiều trải nghiệm đáng nhớ cùng các thí sinh Hoa hậu Quốc tế 2025, tham gia các hoạt động văn hóa - nghệ thuật Nhật Bản và đảm nhiệm vai trò giám khảo ở một số phần thi quan trọng.

Huỳnh Thị Thanh Thủy là người đẹp Việt Nam đầu tiên đăng quang Hoa hậu Quốc tế (Miss International). Chiến thắng của cô tạo tiếng vang lớn, góp phần nâng tầm nhan sắc Việt trên đấu trường sắc đẹp thế giới.

Sinh năm 2002, Thanh Thủy cao 1,75m, sở hữu ngoại hình cân đối, gương mặt sáng và nụ cười tươi.

Trước khi trở thành Hoa hậu Quốc tế 2024, cô từng đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022, nhận giải phụ Người đẹp Thể thao; là Hoa khôi Trường Đại học Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng) và Á khôi 1 cuộc thi Học sinh - Sinh viên Thanh lịch Đà Nẵng 2021.

Thanh Thủy và tân Hoa hậu Quốc tế Catalina Duque (Ảnh: MI).

Trong hơn một năm đương nhiệm, người đẹp chăm chỉ hoạt động, giữ hình ảnh đẹp trong mắt công chúng. Cô đặt chân đến nhiều quốc gia như Campuchia, Philippines, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Singapore và Mỹ để thực hiện sứ mệnh của một hoa hậu, lan tỏa thông điệp nhân ái và quảng bá hình ảnh phụ nữ Việt Nam.

Theo chuyên trang sắc đẹp Missosology, Thanh Thủy là hoa hậu duy nhất góp mặt tại sự kiện Osaka EXPO 2025.

Cô cũng là một trong 444 đại biểu toàn quốc được tuyên dương “Thanh niên làm theo lời Bác” lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật tại Đại hội Thanh niên tiên tiến toàn quốc lần VIII năm 2025 ở TPHCM.

Ngoài ra, cô được trao danh hiệu “Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng 2024” và tham gia diễu hành chào mừng 50 năm Ngày thống nhất đất nước.