Nữ nhiếp ảnh gia kể hành trình hơn 10 năm đi "săn" mặt trời

Hành trình này trải dài qua nhiều địa danh khác nhau, từ những khu rừng rậm rạp đến đại dương bao la, từ thành phố nhộn nhịp đến vùng đất hoang sơ, từ những nơi xa xôi đến sâu thẳm nội tâm.

Những trải nghiệm đó giúp bà nhận ra, ánh sáng mặt trời không chỉ để soi sáng mà còn xuyên qua những góc khuất tĩnh lặng của trái tim con người, mang theo năng lượng tích cực và nguồn sống đến với thế giới.

Bà Thảo từng tiết lộ đã chụp gần 10.000 bức ảnh về mặt trời trong suốt hơn một thập kỷ. Bà vốn là dân "tay ngang" lấn sân nhiếp ảnh. Nhiều bức ảnh được bà chụp bằng điện thoại, ghi lại những khoảnh khắc ngẫu hứng khi nhìn ngắm mặt trời.

Bà Hoàng Thị Bích Thảo ký tặng sách tại buổi ra mắt (Ảnh: Ban tổ chức).

Với nữ tác giả 63 tuổi, hành trình “săn” mặt trời dạy cho bà sự kiên nhẫn, lòng biết ơn và biết buông bỏ. Bởi bà nhận ra rằng: “Có thể tôi không giữ được khoảnh khắc đó mãi mãi, nhưng tôi giữ được cảm xúc”.

Tác giả Hoàng Thị Bích Thảo cho biết, trong 10 năm, bà theo dõi mặt trời không chỉ để ghi lại cảnh bình minh hay hoàng hôn mà còn là dịp để bản thân được lắng nghe.

Bà khẳng định: “Mười năm, tôi vẫn tin rằng những khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời là những khoảnh khắc được soi rọi bởi ánh sáng của nhân duyên”.

Mặt trời đối với bà Thảo không chỉ là một nguồn sáng, mà còn là tiếng vọng của sự sống, là phép màu âm thầm quay trở lại mỗi ngày, nhưng không bao giờ lặp lại.

“Có những buổi sáng không cần lời nói, chỉ cần một lần đứng trước biển. Mặt trời chưa lên hết, nhưng ánh sáng đã chạm vào mọi thứ - mây, nước, thuyền và cả tiếng lòng. Tôi nhận ra, không phải mọi thứ đều cần rõ ràng để đẹp. Mây có thể tan, sóng có thể lặng, người có thể đi, chỉ cần khoảnh khắc có thật là đủ”, bà nói.

Một bức ảnh của bà Hoàng Thị Bích Thảo (Ảnh: Ban tổ chức).

Ông Đoàn Hoài Trung - Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TPHCM - nhận định, ánh sáng trong những bức ảnh của Hoàng Thị Bích Thảo không chỉ là yếu tố kỹ thuật, mà trở thành ngôn ngữ của tâm hồn. Ở đó, nữ tác giả không tìm cái đẹp rực rỡ, mà tìm cái đẹp trong sự tĩnh tại, trong những khoảnh khắc mong manh mà đất trời ban tặng.

“Bức ảnh Mây ngũ sắc là một trong những tác phẩm khiến tôi xúc động nhất. Trong tay người khác, có thể giây phút ấy đã vụt qua. Nhưng Hoàng Thị Bích Thảo đã kịp giữ lại khoảnh khắc ấy. Nhờ đó, người xem được chạm đến sự màu nhiệm của tạo hóa và rung động tận cùng của tâm hồn con người trước cái đẹp vĩnh hằng”, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TPHCM chia sẻ.

Ông Nguyễn Thiện Nhân, ông Đoàn Hoài Trung và tác giả sách Hoàng Thị Bích Thảo (Ảnh: Ban tổ chức).

Ông Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM, nhận xét: "Nếu xem mỗi chuyến đi là một hành trình ghi dấu, thì quyển sách này chính là sự cô đọng lại của những suy nghĩ, những khoảnh khắc tâm đắc và những chia sẻ quý giá".

Toàn bộ số tiền thu được từ việc bán sách từ ngày 28/11 đến 30/11 sẽ được nữ tác giả ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ vừa qua.

Hoàng Thư