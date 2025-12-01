Bão Koto ít dịch chuyển, vùng núi Bắc Bộ khả năng có băng giá

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết tối 30/11, bão Koto (cơn bão số 15) vẫn mạnh cấp 9, giật cấp 11 và hầu như ít dịch chuyển trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông.

Dự báo khoảng 19h ngày 1/12, bão suy yếu xuống cấp 8, giật cấp 11 và di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Nam trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, cách bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk khoảng 240km về phía Đông.

Đến 19h ngày 2/12, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Gia Lai - Khánh Hoà.

Dự báo khoảng 7h ngày 3/12, áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu xuống thành vùng áp thấp trên vùng biển ven bờ từ Gia Lai đến Khánh Hòa.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão sóng cao 4-6m, biển động rất mạnh.

Bão Koto khả năng suy yếu trước khi đi vào vùng biển ven bờ từ Gia Lai đến Khánh Hòa (Ảnh: NCHMF).

Dự báo thời tiết ngày 1/12 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C; nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C.

Tây Bắc Bộ: Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù; ngày nắng. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm. Vùng núi cao đề phòng có khả năng xảy ra sương muối và băng giá.

Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, có nơi dưới 10 độ C; nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; ngày nắng. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi 12-15 độ C, có nơi dưới 10 độ C; nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét, phía Nam trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, phía Nam 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

TPHCM: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.