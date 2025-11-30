Cái nắm tay lịch sử của hai huyền thoại Trung - Hàn hút 50 triệu lượt xem

Tối 29/11, lễ trao giải MAMA 2025 khép lại sau 2 ngày tổ chức tại Hong Kong. Một trong những hình ảnh đáng nhớ nhất đêm bế mạc là cuộc hội ngộ sau 10 năm giữa “Thần bài” Châu Nhuận Phát và ngôi sao Kpop G-Dragon.

Năm 2015, Châu Nhuận Phát từng trao giải cho G-Dragon và nhóm nhạc BIGBANG, sau đó cả hai còn chụp ảnh lưu niệm.

Năm nay, ông tiếp tục là người trao giải Nghệ sĩ của năm cho G-Dragon. Dù ngoại hình đôi bên đã thay đổi theo thời gian, tình yêu nghệ thuật của họ vẫn vẹn nguyên.

Khoảnh khắc Châu Nhuận Phát và G-Dragon dắt tay nhau thu hút 50 triệu lượt xem (Ảnh: MAMA).

Ngay trên sân khấu, hai nghệ sĩ ôm nhau thân thiết rồi cùng nắm tay nhau bước đi, tạo nên một khoảnh khắc hiếm có. Trước tiền bối, G-Dragon cúi chào lễ phép. Khi rời sân khấu, cả hai vẫn trò chuyện vui vẻ, không rời nhau nửa bước.

Màn tương tác dí dỏm giữa hai huyền thoại của làng giải trí Trung - Hàn trở thành khoảnh khắc được tìm kiếm nhiều nhất tại MAMA 2025, thu hút hơn 50 triệu lượt xem.

Sự xuất hiện của Châu Nhuận Phát tại MAMA năm nay được xem là bất ngờ, bởi trước đó ông cho biết có thể vắng mặt vì Hong Kong đang chìm trong không khí tang thương sau vụ cháy 8 tòa chung cư khiến hàng trăm người thiệt mạng và mất tích.

G-Dragon và Châu Nhuận Phát hội ngộ sau 10 năm (Ảnh: MAMA).

Trước lễ trao giải, G-Dragon gửi lời chia buồn đến các nạn nhân vụ hỏa hoạn nghiêm trọng và quyên góp 1 triệu HKD (gần 3,4 tỷ đồng) cho Quỹ hỗ trợ cư dân Wang Fuk Court (Tai Po).

Anh đề nghị khoản tiền được sử dụng để hỗ trợ lực lượng cứu hộ, bao gồm lính cứu hỏa và tình nguyện viên. Tổ chức JusPeace Foundation - nơi G-Dragon là Chủ tịch danh dự - cho biết quỹ sẽ tiếp tục hợp tác với các tổ chức Hong Kong nhằm hỗ trợ tâm lý cho lực lượng ứng cứu thảm họa.

Châu Nhuận Phát là một trong những diễn viên mở đường cho thời kỳ hoàng kim của điện ảnh Hong Kong thập niên 1980-1990. Ông nổi tiếng qua loạt phim kinh điển như: Tiếu ngạo giang hồ, Thần bài, Bản sắc anh hùng... Đặc biệt, vai Hứa Văn Cường trong Bến Thượng Hải được xem là một trong những vai diễn để đời.

Châu Nhuận Phát chụp ảnh cùng nhóm BIGBANG vào năm 2015 (Ảnh: Instagram).

Ngoài các bộ phim đạt doanh thu ấn tượng, Châu Nhuận Phát còn được giới chuyên môn đánh giá cao với 2 lần nhận giải Ảnh đế và 3 lần đoạt giải Kim tượng. Tại Hollywood, ông góp mặt trong Anna and the King, Bulletproof Monk và Pirates of the Caribbean.

Từ năm 2018, ông tạm ngừng đóng phim để tận hưởng cuộc sống bình yên. Những năm gần đây, Châu Nhuận Phát ít tham gia hoạt động nghệ thuật, dành nhiều thời gian du lịch, rèn luyện thể thao và khuyến khích cộng đồng chú trọng sức khỏe tinh thần.

So với nhiều nghệ sĩ kỳ cựu, Châu Nhuận Phát nổi tiếng với lối sống giản dị. Theo HK01, dù sở hữu khối tài sản hơn 715 triệu USD, vợ chồng ông sống tiết kiệm và thống nhất dành toàn bộ tài sản cho các hoạt động thiện nguyện.