Diễn viên Phương Nam nói gì về vai Tạ làm lu mờ vai chính phim "Mưa đỏ"?

Vai diễn Tạ trong phim Mưa đỏ là một người lính có ngoại hình thô kệch, gai góc nhưng ẩn chứa nội tâm sâu sắc, giàu tình cảm và rất hào sảng với đồng đội. Nhân vật này là biểu tượng cho lòng dũng cảm, sự kiên cường và tinh thần hy sinh cao cả trong bối cảnh khắc nghiệt của chiến trường Quảng Trị.

Với nhân vật Tạ, Phương Nam được giải Nam diễn phụ xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam. Điều này góp phần khẳng định tài năng, chuyên môn của anh trong lĩnh vực điện ảnh. Nam diễn viên đã có cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí sau sự kiện.

Hạnh phúc vì nhận giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất

Diễn viên Phương Nam nhận giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khoảnh khắc được xướng tên nhận giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, điều đầu tiên anh nghĩ tới là gì?

- Có lẽ mọi người cũng đã biết, tôi có được những thành công nhỏ bé của ngày hôm nay là do vai diễn Tiểu đội trưởng Tạ Trước đó, tôi đã từng kể với mọi người là anh Tạ đến với Phương Nam là cái duyên.

Đợt phim đóng máy, mỗi đêm ngủ tôi đều gặp lại một hình bóng, giọng nói trong giấc mơ, điều đó lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Cứ nhắm mắt lại là hình dáng một người đàn ông mặc đồ lính sinh hoạt tại chiến trường lo lắng cho các em của người đó lại hiện về. Tôi biết chắc đó chính là anh Tạ

Cứ vậy cho đến ngày nhận giải thưởng, anh Tạ vẫn ở đó, tôi tin là như vậy vì thật sự có nhiều điều đã xảy ra trước thềm liên hoan phim. Ngày nào tôi cũng trò chuyện với anh về mong muốn, suy nghĩ của tôi và khi tên tôi xuất hiện trên đề cử, được vang lên trong nhà hát thì tôi biết là anh Tạ đã nghe thấy những điều tôi nói.

Lúc trên sân khấu nhận giải, tôi thủ thỉ với anh: "Chúc mừng anh Tạ, cảm ơn anh vì món quà này!".

Ê-kíp phim " đỏ" bày tỏ niềm tự hào, hạnh phúc khi đoạt giải Bông sen vàng ở lĩnh vực Phim truyện điện ảnh (Ảnh: Ban tổ chức).

Khán giả đang bàn tán về việc bộ phim " đỏ" thành công mà “vai phụ lại làm lu mờ vai chính”. Anh nhìn nhận câu chuyện này ra sao?

- Mỗi khán giả đều có suy nghĩ và cảm nhận của riêng mình nên tôi tôn trọng và biết rằng mình không có quyền tác động hay can thiệp gì.

Còn bản thân tôi đã dành 200% cố gắng cho nhân vật anh Tạ vì mong muốn bộ phim Mưa đỏ sẽ trở thành tác phẩm điện ảnh xuất sắc, cũng như mong anh Tạ xứng đáng đại diện cho những người anh hùng xứ Thanh, trong đó có ông nội của tôi.

Tôi mong vai diễn sẽ được mọi người thương mến. Tôi nghĩ rằng tất cả các diễn viên khác cũng đều mong muốn như vậy, vì ai cũng đều làm hết sức mình cho vai diễn.

Thêm vào đó, giải thưởng Bông sen vàng dành cho phim Mưa đỏ đã trở thành hiện thực nhờ vào công sức của cả tập thể chứ không chỉ riêng cá nhân nào.

Phương Nam trong vai Tạ phim " đỏ" (Ảnh: Tân Phạm).

Nếu được gửi lời nhắn cho phiên bản trẻ hơn của mình, người từng chạy khắp nơi casting (diễn thử) phim và bị từ chối nhiều lần, anh sẽ nói điều gì?

- Nếu được gặp lại chính mình của nhiều năm trước, tôi sẽ nói lời cảm ơn. Cảm ơn vì không bỏ cuộc, cảm ơn vì luôn là chính mình, cảm ơn vì đã cố gắng để nhận được kết quả tốt đẹp như hôm nay.

Anh có e ngại "cái bóng" của vai Tạ trong phim “Mưa đỏ” quá lớn, sau này anh khó vượt qua?

- Ban đầu tôi cũng có chút lo lắng, e ngại về việc khán giả dành tình yêu quá lớn cho anh Tạ thì liệu sau này có chịu quên đi anh Tạ để đón nhận Phương Nam ở các vai diễn mới?

Nhưng rồi tôi nhận ra rằng, chỉ cần tôi dùng hết sức để cố gắng thì sẽ làm được. Tôi hạnh phúc vì tôi đã cố gắng chứ không phải hạnh phúc vì đạt được một kết quả, miễn là tôi được diễn.

Ưu tiên là một người chồng, người cha tốt rồi mới tới công việc

Anh có chấp nhận tiếp tục đóng vai phụ trong phim, hay là giờ đây đã có tên tuổi anh phải đóng vai chính?

- Đối với tôi thì vai phụ hay vai chính không phải là yếu tố tiên quyết để nhận vai. Tôi luôn nghĩ rằng, đạo diễn trao cho tôi một nhân vật là một cuộc đời.

Không quan trọng nhân vật đó là chính hay phụ mà quan trọng tôi thể hiện nhân vật đó như thế nào. Tôi chỉ muốn sống thật đã với nhân vật chứ không phải cố chứng tỏ tôi làm nhân vật chính hay phụ.

Phương Nam đang nhận được sự quan tâm của khán giả (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Điều gì tác động đến sự lựa chọn kịch bản và cách anh xây dựng hình ảnh trong tương lai?

- Chỉ cần nhận được những lời mời từ các anh chị sản xuất, đạo diễn là tôi đã cảm thấy vui rồi. Chỉ cần có đủ thời gian tìm hiểu để hoá thân vào nhân vật thì tôi thấy rằng vai diễn nào cũng đáng để thử, để cố gắng, để sống trọn vẹn.

Có dự án nào anh đang âm thầm chuẩn bị nhưng chưa chia sẻ?

- Sau khi kết thúc Mưa đỏ, tôi tham gia bộ phim kinh dị Cuốc xe âm phủ. Tôi cũng được mời và chọn lồng tiếng cho nhân vật chính bộ phim của Đài Loan có tên 96 phút sinh tử.

Ngoài ra, trong dự án phim điện ảnh sắp tới, tôi cũng lần đầu thử sức với vai diễn nói giọng miền Nam nên cũng đang phải học tiếng rất nhiều, chưa kể ở vai diễn này tôi phải tăng 15kg cân và tăng cơ bắp trong vòng 2 tháng. Nhiều lúc, tôi cảm thấy tôi giống một quả bóng hơi vậy, liên tục tăng - giảm cân cho vai diễn.

Phương Nam và vợ con (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Vốn được biết đến là người đàn ông ưu tiên gia đình, anh đã thiết lập những quy tắc nào để đảm bảo vợ và con gái (bé Nguyên Ốc) không cảm thấy thiếu vắng anh vì sự bận rộn của nghề diễn viên?

- Ưu tiên hàng đầu của tôi là trở thành một người chồng tốt, thứ hai là một người cha tốt, rồi sau đó mới nghĩ tới công việc.

Tôi còn nhớ lần đầu hợp tác với chị Huyền (đạo diễn Đặng Thái Huyền) trong bộ phim Hoa hồng giấy, chị thường trêu tôi rằng: “Sáng ra làm một chậu quần áo của con rồi mới đi quay à?”.

Nói vậy để thấy, trước đây, tôi có thói quen là đến đoàn chỉ để quay phim rồi rời đi luôn, không ở lại giao lưu, vì muốn được về với con sớm hơn một chút.

Ngay lúc này, tôi rất nhớ con gái, đã nửa tháng rồi tôi chưa được gặp Nguyên Ốc bé bỏng. Hết ngày mai là vợ chồng tôi sẽ về gặp con gái ngay.

Gia đình động viên anh thế nào?

- Tôi rất yên tâm vì có người vợ như Yến Trịnh bên cạnh. Vợ tôi vừa có chuyên môn cùng ngành nghề, vừa tâm lý hiểu chồng, vừa quyết đoán. Vợ tôi nói rằng, chỉ cần cả nhà cố gắng thì việc gì cũng có cách giải quyết.

Bản thân Nguyên Ốc dù 4 tuổi nhưng cũng rất hiểu chuyện, luôn dành những lời yêu thương làm động lực cho bố mẹ hoàn thành tốt công việc.

Dù tôi có là diễn viên đạt giải thưởng nào đi chăng nữa thì vẫn là một người bố, người chồng. Khi gia đình cần, tôi vẫn sẽ có mặt, hoặc khi tôi cần thì gia đình cũng sẽ có mặt. Mọi lịch trình tôi đều chủ động quyết định nên luôn cân đối được công việc và gia đình.

Cảm ơn anh đã chia sẻ!