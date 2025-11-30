Nhà văn Chu Lai xúc động khi "Mưa đỏ" được Bộ Văn hóa vinh danh

Ngày 30/11, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công bố Các tác phẩm văn học và nghệ thuật biểu diễn Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất và phát động sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật Sống mãi với thời gian giai đoạn 2026-2030.

Nhà văn Chu Lai chia sẻ cảm xúc trên sân khấu (Ảnh: Lê Đông).

Tại chương trình, 50 tác phẩm được vinh danh bao gồm: 14 tác phẩm văn học, 18 tác phẩm sân khấu, 12 tác phẩm âm nhạc và 6 tác phẩm múa.

Mỗi tác phẩm tiêu biểu được trao mức nhuận bút 30 triệu đồng, trong đó có: Mưa đỏ (nhà văn Chu Lai); Giai điệu tổ quốc (nhạc sĩ Trần Tiến); Đảo chìm (Trần Đăng Khoa); Mình và họ (Nguyễn Bình Phương); Mẫu thượng ngàn (Nguyễn Xuân Khánh); Mảnh đất lắm người nhiều ma (Nguyễn Khắc Trường); Mùa lá rụng trong vườn (Ma Văn Kháng); Con gái thủy thần (Nguyễn Huy Thiệp); Cỏ lau (Nguyễn Minh Châu); Cánh đồng bất tận (Nguyễn Ngọc Tư); Thời xa vắng (Lê Lựu); Bến không chồng (Dương Hướng); Những người đi tới biển (Thanh Thảo); Đường tới thành phố (Hữu Thỉnh); Tiếng hát tháng Giêng (Y Phương)...

Tại sự kiện, nhà văn Chu Lai bày tỏ tiếc nuối, ngậm ngùi khi nhiều nhà văn, nhà thơ nổi tiếng đã không còn để trực tiếp được vinh danh mà người nhà lên nhận giải thay.

"Thế hệ văn nghệ sĩ thời kháng chiến chống Pháp không còn ai, thời kháng chiến chống Mỹ còn rất ít người. Nhiều người biết đến Mưa đỏ với phim và sách cùng tên nhưng ít người biết đến nó cũng là một kịch bản chỉn chu. Tôi trân trọng việc tác phẩm trở thành một vở chèo hay, giàu tính nghệ thuật", nhà văn Chu Lai xúc động nói.

Ông Chu Lai nói thêm, qua những tác phẩm lịch sử được nhiều người yêu mến, có thể khẳng định, người Việt Nam chưa bao giờ quay lưng với đề tài chiến tranh. Không phải đề tài này đã cũ mà là cách chúng ta triển khai, đào sâu và làm mới nó như thế nào.

"Ở các nước khác, đến lứa tuổi 50-70, nhiều người không sáng tạo nữa nhưng ở Việt Nam nhiều người vẫn "cặm cụi trên cánh đồng chữ nghĩa". Đó là cách trả lời thấm thía nhất: Sau tất cả biến động lịch sử của dân tộc, chúng tôi vẫn sáng tạo ra những tác phẩm hay", ông tâm sự.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân (thứ 2, từ trái) hạnh phúc khi ông và bố - nhạc sĩ Đỗ Nhuận - cùng được Bộ VH-TT&DL vinh danh (Ảnh: Lê Đông).

Trên sân khấu, nhạc sĩ Trần Tiến được vinh danh với tác phẩm Giai điệu Tổ quốc. Nam nhạc sĩ hạnh phúc khi tác phẩm được đông đảo khán giả công nhận.

"Tôi viết để tâm sự, để nói lên tiếng lòng của mình, vui hơn nữa là được nhân dân yêu quý. Tôi sẽ dành số tiền 30 triệu đồng tiền thưởng để ủng hộ đồng bào miền Trung", Trần Tiến cho biết.

Còn nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân thì cho rằng, tại lần vinh danh này, ông và cha ông - nhạc sĩ Đỗ Nhuận - đều được xướng tên là niềm hạnh phúc của gia đình.

"Chúng tôi là thế hệ đi sau, luôn hướng tới con đường nghệ thuật cách mạng, chúng tôi muốn dùng âm thanh, nốt nhạc để ghi lại những chặng đường phát triển của đất nước. Chúng tôi sáng tác, với những công việc khác nhau nhưng cùng hướng tới nhân dân và tự tin vào sức sáng tạo của mình", nam nhạc sĩ bộc bạch.

Tại sự kiện, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính nhấn mạnh, việc công bố 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tiêu biểu, xuất sắc hôm nay không chỉ là một sự kiện vinh danh, mà còn là hành động tri ân sâu sắc, từ trái tim đến trái tim, của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với các thế hệ văn nghệ sĩ, những người đã cống hiến, hiến dâng tài năng, trí tuệ và cả cuộc đời mình để "kết tinh hồn thiêng sông núi" vào từng nét chữ, từng nốt nhạc, từng vở diễn...

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính phát biểu (Ảnh: Lê Đông).

"Đó là sự tri ân đối với những hy sinh thầm lặng, những sáng tạo không mệt mỏi đã bồi đắp nên bản lĩnh, khí phách, tâm hồn Việt Nam. Và hơn hết, đây là sự tri ân chân thành nhất tới hàng triệu nhân dân, độc giả, khán giả - những người đã giữ gìn, trao truyền và biến những tác phẩm này trở thành di sản chung, thực sự sống động trong đời sống tinh thần của dân tộc", Phó Thủ tướng Mai Văn Chính khẳng định.