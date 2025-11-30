Phản ứng của CĐV Đông Nam Á sau khi U17 Việt Nam thắng đậm U17 Malaysia

"U17 Malaysia có 4 trận thắng, ghi được 21 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 1 bàn, nhưng rồi mọi thứ chẳng là gì cả khi đội bóng thất bại trước U17 Việt Nam.

Chúc mừng U17 Việt Nam giành vé vào vòng chung kết U17 châu Á 2026. Họ rất xứng đáng", tài khoản Leon Dinh đến từ Malaysia bình luận trên trang Asean Football sau khi chứng kiến đội tuyển U17 nước nhà thua đậm 0-4 trước U17 Việt Nam ở lượt trận cuối cùng vòng loại U17 châu Á 2026 diễn ra trên sân PVF (Hưng Yên) tối 30/11.

Cầu thủ U17 Việt Nam liên tiếp ăn mừng bàn thắng trong trận đấu với U17 Malaysia (Ảnh: An An).

Ngay phút thứ 4, Mạnh Cường đã mang về bàn mở tỷ số cho U17 Việt Nam với pha dứt điểm cận thành. Lợi thế dẫn bàn giúp đoàn quân của HLV Cristiano Roland chủ động kiểm soát bóng, tổ chức phòng ngự chặt và chờ cơ hội phản công.

Chiến thuật của thầy trò HLV Cristiano Roland đã phát huy hiệu quả khi Anh Hào giúp U17 Việt Nam nhân đôi cách biệt vào cuối hiệp 1. Bước sang hiệp 2, U17 Malaysia nôn nóng dâng cao đội hình tìm kiếm bàn rút ngắn tỷ số, nhưng họ đã phải trả giá khi nhận thêm 2 bàn thua và người lập công là Văn Dương và Sỹ Bách.

Chiến thắng đậm 4-0 trước U17 Malaysia giúp U17 Việt Nam giành vé vào VCK U17 châu Á 2026 với thành tích ấn tượng, khi toàn thắng cả 5 trận vòng loại, ghi được 30 bàn và không để thủng lưới bàn nào.

Rất nhiều CĐV Đông Nam Á đã lên tiếng ca ngợi màn trình diễn của thầy trò HLV Cristiano Roland sau chiến thắng tưng bừng trước U17 Malaysia.

HLV Cristiano Roland và các cầu thủ U17 Việt Nam cảm ơn người hâm mộ sau chiến thắng trước U17 Malaysia (Ảnh: An An).

"Chiến thắng quá thuyết phục của U17 Việt Nam. Họ lại thêm một lần nữa gieo sầu với bóng đá Malaysia", tài khoản Irfan Storey đến từ Indonesia bày tỏ.

"Malaysia khởi đầu bằng chữ cái M, Việt Nam cũng có chữ M ở cuối tên, nhưng kết quả lại hoàn toàn khác nhau. Chúc mừng U17 Việt Nam giành vé vào VCK rất xứng đáng", tài khoản Harun Musa lên tiếng thừa nhận chiến thắng thuyết phục của U17 Việt Nam.

"Người hâm mộ của Malaysia chắc trốn vào hang rồi. Trước trận thì họ hùng hổ lắm, giờ mới biết ai mới là đội bóng mạnh hơn", tài khoản Rudi Anto đến từ Indonesia bình luận.

"Chúc mừng đội tuyển U17 Việt Nam. Các bạn là một đội thực sự tốt. Các bạn sẽ cùng chúng tôi tham dự giải U17 châu Á 2026 tại Saudi Arabia", tài khoản Aung Zaw Htet đến từ Myanmar phấn khích bày tỏ khi U17 Việt Nam cùng với Myanmar, Thái Lan và Indonesia là 4 đại diện ở Đông Nam Á đoạt vé vào VCK giải U17 châu Á 2026.

"Hy vọng U17 Malaysia sẽ trở lại mạnh mẽ hơn sau trận thua này. Xin chúc mừng chiến thắng của U17 Việt Nam", tài khoản Thein Han đến từ Myanmar nhấn mạnh.

"Sau khi có bàn dẫn trước U17 Malaysia, đội tuyển U17 Việt Nam đã chuyển sang lối chơi phòng ngự phản công nhanh rất hiệu quả. Chúc mừng Việt Nam lần đầu tiên giành vé tham dự vòng chung kết U17 châu Á", tài khoản Duy Nghĩa đến từ Việt Nam chốt lại.