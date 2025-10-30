Hương Giang nói về giới tính tại Miss Universe: "Tôi có hồ sơ đầy đủ"

Chiều 30/10, buổi công bố Hoa hậu Hương Giang là đại diện Việt Nam dự thi Miss Universe 2025 (Hoa hậu Hoàn vũ 2025) thu hút sự quan tâm của truyền thông và đông đảo khán giả.

Trước câu hỏi về giới tính trên giấy tờ khi làm hồ sơ đăng ký dự thi, Hương Giang cho biết Miss Universe hiện mở rộng cơ hội cho nhiều đối tượng phụ nữ, nên cô hoàn toàn tự tin về tính hợp lệ của mình.

"Mỗi năm, Miss Universe đều có tiêu chí khác nhau và sẽ cập nhật cho giám đốc quốc gia. Tôi cùng giám đốc quốc gia trao đổi để bảo đảm phù hợp với quy định của cuộc thi quốc tế. Tôi đến với Miss Universe 2025 cùng hồ sơ đầy đủ, đúng yêu cầu của họ", người đẹp chia sẻ.

Hoa hậu Hương Giang trả lời câu hỏi từ truyền thông (Ảnh: Chụp màn hình).

Khi được hỏi vì sao vẫn chọn thi Miss Universe thay vì nhường cơ hội cho người khác, Hương Giang cho rằng, ở tuổi 33, cô có quyền tiếp tục chinh phục những cột mốc mới nếu còn đam mê và năng lực.

Hương Giang nói: "Trong hành trình làm nghề, tôi luôn nâng đỡ đồng nghiệp, học trò. Ở tuổi 33, nếu mọi người hỏi sao không nhường cơ hội, thì tôi nghĩ cần công bằng với chính mình. Tuổi nghỉ hưu có thể là 50, 60 tuổi, còn tôi mới 33 thôi. Các bạn trẻ cũng cần sự công bằng, liệu họ có thật sự muốn cơ hội được người khác nhường lại?

Trong 13 năm làm nghề, chưa ai nhường tôi điều gì cả. Mọi cơ hội đều do tôi nỗ lực giành lấy. Tôi bắt đầu cố gắng từ năm 20 tuổi và chưa từng có ý định dừng lại. Tôi tin rằng việc mình tiếp tục phấn đấu không phải là lấy đi cơ hội của người khác, mà là truyền cảm hứng để họ làm việc chăm chỉ hơn cho cơ hội của chính mình".

Hoa hậu Hương Giang sẽ lên đường dự thi Miss Universe 2025 vào ngày 31/10 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Tại sự kiện, Hương Giang cũng dành thời gian nhìn lại hành trình 13 năm hoạt động nghệ thuật, từ khi dự thi Vietnam Idol 2012 đến vai trò ca sĩ, diễn viên, đăng quang Miss International Queen 2018 (Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế) và nay là đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2025.

Trên sân khấu, cô nghẹn ngào chia sẻ: "Khi nhìn lại, tôi không nghĩ mình đã đi qua một hành trình với nhiều điều như vậy. Đến hôm nay, đứng ở đây với sash (dải đeo) Miss Universe Vietnam, tôi vẫn không tin đó là sự thật".

Người đẹp nói thêm, cô không đặt nặng thứ hạng mà xem đây là cơ hội để cống hiến và lan tỏa những giá trị tích cực.

"Tôi không biết hành trình sắp tới sẽ đi đến đâu hay đạt thứ hạng nào, nhưng tôi cam kết nếu có bất kỳ cơ hội nào để gia tăng sức ảnh hưởng của mình, tôi sẽ không làm điều đó cho riêng bản thân, mà cho rất nhiều người để lan tỏa những giá trị tốt đẹp", Hương Giang nói.