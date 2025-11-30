Ngành y tế đề nghị Công an Lâm Đồng xử lý xe cứu thương trái phép

Ngày 30/11, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đề nghị các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn rà soát toàn bộ ô tô cứu thương thuộc đơn vị quản lý; bảo đảm chỉ sử dụng xe được cấp phép hoạt động, đăng kiểm, thực hiện dán logo, số điện thoại, tên đơn vị chủ quản, số giấy phép hoạt động... theo quy định.

Các cơ sở này được đề nghị không hợp đồng, liên kết hoặc cho phép cá nhân, tổ chức tự ý sử dụng danh nghĩa “xe cứu thương", "xe cứu thương 0 đồng”, “xe thiện nguyện", nếu không được cấp phép khi không đảm bảo điều kiện theo quy định.

Ngành y tế tỉnh Lâm Đồng đề nghị các đơn vị, cơ quan chức năng xử lý các trường hợp vi phạm quy định về xe cứu thương (Ảnh minh họa: An Sinh).

Sở Y tế cũng đề nghị các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bố trí nhân viên y tế có đủ năng lực chuyên môn, có giấy phép hành nghề hoạt động trong lĩnh vực khám bệnh khi vận chuyển người bệnh. Trường hợp phát hiện “xe cứu thương”, “xe cứu thương 0 đồng”, “xe thiện nguyện" giả mạo ra vào cơ sở khám chữa bệnh, ngành y tế đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh báo vụ việc với các cơ quan công an.

Ngành y tế tỉnh Lâm Đồng cũng nghiêm cấm cán bộ, nhân viên, người lao động trong ngành thông đồng, môi giới, dẫn dắt hoặc tạo điều kiện cho các ô tô cứu thương trá hình hoạt động trong khu vực khám chữa bệnh của đơn vị.

Đối với các doanh nghiệp vận chuyển bệnh nhân trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế Lâm Đồng đề nghị phải nghiêm túc thực hiện quy định về điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật, thiết bị; không sử dụng xe cứu thương cho mục đích vận tải thông thường hoặc dịch vụ khác; nghiêm cấm sử dụng tín hiệu ưu tiên khi không thực hiện nhiệm vụ.

Ngành y tế tỉnh Lâm Đồng cũng đề nghị các xã, phường, đặc khu Phú Quý tuyên truyền, hướng dẫn người dân nhận diện, sử dụng dịch vụ vận chuyển bệnh nhân hợp pháp; khuyến cáo người dân sử dụng dịch vụ vận chuyển từ các cơ sở y tế đã được cấp phép.

Sở Y tế Lâm Đồng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng biển hiệu, còi, đèn ưu tiên giống ô tô cứu thương, nhưng không được Sở Y tế cấp phép theo quy định.

Theo Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, việc siết chặt quản lý ô tô gắn biển hiệu “xe cứu thương”, “cứu thương 0 đồng”, “xe thiện nguyện” xuất phát từ việc đơn vị này nhận nhiều ý kiến phản ánh về tình trạng các xe nêu trên hoạt động không đúng quy định. Hơn nữa, các xe này không thuộc thẩm quyền quản lý, cấp phép của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hợp pháp; có dấu hiệu thu phí trá hình; sử dụng đèn, còi, tín hiệu ưu tiên trái phép gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng đến hình ảnh ngành y tế.