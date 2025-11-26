Hoa hậu Hoàn vũ 2025 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 2/11 đến 21/11 với sự góp mặt của 120 thí sinh. Tuy nhiên, từ đầu mùa giải, công tác tổ chức liên tục gây tranh cãi. Sau đêm chung kết 21/11, những nghi vấn về minh bạch càng dâng cao.

Làn sóng thí sinh từ chức và đấu tố

Mới đây, Hoa hậu Hoàn vũ Estonia Brigitta Schaback thông báo từ nhiệm, cho rằng giá trị cá nhân và đạo đức nghề nghiệp không còn phù hợp với giám đốc quốc gia nắm bản quyền tại Estonia. Cô khẳng định mình “đã đăng ký nhầm cuộc thi”, đồng thời cáo buộc ban tổ chức phân biệt đối xử với thí sinh đã kết hôn và có con.

Hoa hậu Hoàn vũ Estonia Brigitta Schaback (Ảnh: Instagram).

“Quy định nói rằng phụ nữ đã lập gia đình được phép dự thi, nhưng thực tế không phải vậy. Nếu tình trạng hôn nhân không quan trọng, tại sao tôi bị yêu cầu khai báo nhiều lần ở đơn đăng ký, khâu thủ tục và vòng phỏng vấn?”, Brigitta đặt câu hỏi.

Hoa hậu Hoàn vũ Bồ Đào Nha Camila Vitorino - đã kết hôn và có con - cũng tố Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (MUO) không thực hiện đúng cam kết về sự đa dạng. Cô cho biết mình tuân thủ đầy đủ quy định nhưng bị ám chỉ không phù hợp để đăng quang vì “người chiến thắng không nên có bạn trai hay gia đình”.

Camila gửi thông điệp đến phụ nữ toàn cầu: “Đừng để ai bắt bạn chọn giữa tình yêu và ước mơ, giữa gia đình và sân khấu. Ánh sáng của bạn là duy nhất”.

Tại châu Á, Hoa hậu Hoàn vũ Indonesia 2025 Sanly Liu bày tỏ sự ủng hộ dành cho Hoa hậu Bờ Biển Ngà Olivia Yacé, người vừa tuyên bố từ bỏ danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ châu Phi và châu Đại Dương để phản đối cách vận hành của MUO. Sanly cho rằng chỉ có “sự chính trực mới làm nên một nữ hoàng”.

Hoa hậu Hoàn vũ Indonesia Sanly Liu (Ảnh: Instagram).

Cáo buộc dàn xếp kết quả lan rộng

Hoa hậu Hoàn vũ Na Uy Leonora Lysglimt-Rødland gây sốc khi tiết lộ trong livestream (phát sóng trực tuyến) rằng top 10 đã được quyết định trước khi chung kết diễn ra. “Chúng tôi rất thất vọng. Nếu kết quả đã có sẵn, chúng tôi thi để làm gì?”, cô nói.

Hoa hậu Hoàn vũ Palestine Nadeen Ayoub tố giải phụ Most Beautiful People (Gương mặt đẹp nhất) bị gian lận, vì thời điểm các hạng mục khác đóng bình chọn thì riêng giải này vẫn mở. Chỉ 2 phút trước khi kết thúc, cô bị tụt từ hạng nhất xuống hạng nhì.

Hoa hậu Hoàn vũ Guadeloupe Ophély Mézino cũng chỉ trích MUO thu phí nhượng quyền cao nhưng “ngầm loại” các quốc gia này khỏi cơ hội chiến thắng.

Hoa hậu Hoàn vũ Na Uy Leonora Lysglimt-Rødland (Ảnh: MU).

Ông Valentin Trần - Chủ tịch Miss Universe Vietnam - cho biết đã gửi công văn yêu cầu MUO giải trình kết quả giải Beyond The Crown (Dự án nhân ái xuất sắc).

Theo quy định, 50% kết quả dựa trên bình chọn khán giả và 50% dựa vào lựa chọn của ban tổ chức. Thời điểm khóa bình chọn, Hương Giang - đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025 - đứng thứ 3 với hơn 230.000 phiếu. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng được trao cho một thí sinh chỉ có khoảng 400 phiếu, khiến phía Việt Nam đặt câu hỏi về tiêu chí chấm điểm.

Giám đốc quốc gia đồng loạt từ chức, nhiều nước cân nhắc rút lui

Teri Brown-Walker - Giám đốc quốc gia Hoa hậu Hoàn vũ Guyana - vừa tuyên bố từ chức, cho rằng phí bản quyền thiếu nhất quán và gây áp lực tài chính lớn lên các quốc gia nhỏ. Bà nói MUO đã gây “đe dọa và áp lực” khi yêu cầu giám đốc chọn giữa hệ thống Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe) và Miss Cosmo.

Tại Trung Đông, Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Li Băng cân nhắc không cử thí sinh năm tới vì cho rằng cuộc thi năm nay “giống một chương trình dàn dựng hơn là một đấu trường công bằng”.

Tại châu Âu, Tổ chức Hoa hậu Pháp đang xem xét gia hạn hợp đồng do lo ngại về uy tín và sự minh bạch của MUO.

Trước làn sóng từ chức và phản ứng toàn cầu, Chủ tịch MUO Raúl Rocha bác bỏ mọi nghi vấn gian lận, khẳng định Hoa hậu Hoàn vũ 2025 là “mùa giải thành công nhất lịch sử” khi chung kết đạt lượng xem cao nhất trên các nền tảng số trong suốt 74 năm tổ chức.

Doanh nhân Raúl Rocha (phải) đang cân nhắc bán lại cổ phần của Hoa hậu Hoàn vũ (Ảnh: MUT).

Ngày 26/11, doanh nhân Mexico - hiện giữ 50% cổ phần MUO - cho biết đang tìm đối tác phù hợp để chuyển giao quyền sở hữu sau hai năm nắm quyền.

“Tôi chán ngấy với tất cả lời bàn tán. Tôi không muốn dính líu đến những chuyện như thế này”, doanh nhân Mexico nói.

Đầu năm 2024, Raúl Rocha đã mua 50% cổ phần Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (MUO) và hiện điều hành cùng doanh nhân chuyển giới Thái Lan Anne Jakrajutatip của JKN Global Group, theo Nation Thailand.

Ông trùm người Mexico vốn là người hâm mộ lâu năm của các cuộc thi sắc đẹp quốc tế và đã xây dựng một danh mục đầu tư kinh doanh thành công tại quê nhà.