Kiều Anh tuổi 44: "Tôi vẫn khát khao một tình yêu chết đi sống lại vì nhau”

NSƯT Kiều Anh xinh đẹp, trẻ trung ở tuổi 44.

Đóng "Gia đình trái dấu" nhớ mối tình đầu năm 18 tuổi

Bà Ánh do NSƯT Kiều Anh đảm nhận trong phim “Gia đình trái dấu” sắp lên sóng là nhân vật khá trẻ con, hay nhõng nhẽo với chồng. Ở tuổi 44 mà đóng một vai như vậy, chị có lo mình diễn bị lố. Ngoài ra, áp lực và khó khăn của chị khi tham gia dự án này là gì?

- Khoảng 8 tập đầu, tôi cảm thấy mình diễn hơi “lố” và có phần “ố dề” thật, chắc chắn sẽ khiến khán giả ghét, nên đã chuẩn bị tâm lý rồi (cười).

Tuy nhiên, về sau, khi những lát cắt cuộc đời nhân vật dần được hé lộ, tôi tin khán giả sẽ hiểu và cảm thông hơn.

Nhân vật bà Ánh là một giáo viên dạy múa, nghề nghiệp tương đồng với tôi ngoài đời. Thế nhưng, hơn 10 năm nay tôi ít biểu diễn, cơ thể trở nên căng cứng. Tôi đã dừng múa từ giai đoạn 33-35 tuổi, trong khi nghề này đòi hỏi luyện tập liên tục để duy trì sự dẻo dai, mềm mại.

Việc múa trở lại đột ngột khiến tôi áp lực, mỗi ngày, tôi bỏ ra nhiều công sức, phải tập đến mức đau dạ dày để thể hiện tốt nhất, có những khuôn hình đẹp và chuyển động uyển chuyển trên màn ảnh.

Tại buổi họp báo “Gia đình trái dấu”, NSƯT Kiều Anh có chia sẻ rằng, nhân vật bà Ánh trong phim khiến chị nhớ đến mình của năm tuổi 18. Khi đó, Kiều Anh là một cô gái như thế nào?

- Tôi nghĩ, bất kỳ người phụ nữ nào cũng mong có hai kiểu cuộc sống rất rõ ràng: Một là được hồn nhiên, vô tư và có người đàn ông che chở, hai là dồn sức cho sự nghiệp.

Hồi trẻ, tôi thuộc kiểu đầu tiên - ngây thơ, trong trẻo và không quá ham mê công việc.

Vì vậy, khi đóng Gia đình trái dấu, tôi nhớ đến mối tình đầu năm 18 tuổi. Anh ấy hơn tôi 7 tuổi, luôn che chở, bảo vệ và chiều chuộng mình hết mực. Dù tôi có trẻ con hoặc nhõng nhẽo, đúng hay sai, anh vẫn yêu thương vô điều kiện. Anh cũng chưa từng nặng lời, đi đâu cũng khoe về bạn gái, rất trân trọng.

Tôi nói đùa với mọi người trong đoàn phim rằng, nếu ngày xưa lấy mối tình đầu, đời mình đã khác hơn và chắc giống hệt bà Ánh trong phim. Cuối cùng, chúng tôi không đến được với nhau. Ngày ấy, tôi còn quá trẻ để nghĩ đến việc kết hôn.

NSƯT Kiều Anh chụp cùng NSƯT Hoàng Hải (đóng vai ông Phi - chồng của Ánh trong phim) và diễn viên trẻ Thái Vũ (phải).

Từ một cô gái hồn nhiên, vô tư, chị trở thành mẹ đơn thân, hành trình đó hẳn là chưa bao giờ là dễ dàng với bất cứ người phụ nữ nào. Và với chị, đâu là giai đoạn khắc nghiệt nhất?

- Tôi rời gia đình xuống Hà Nội học múa từ năm 14 tuổi. Có một chút nhan sắc, lại được công nhận về năng khiếu nên tôi thành công khá sớm.

Nhưng đôi khi, chính những điều tưởng như rực rỡ ấy lại là tiền đề cho những cú ngã đau sau này. Càng trưởng thành, tôi càng thấy mình ứng với câu “hồng nhan bạc phận”. Đoạn đầu đời quá đẹp khiến tôi lầm tưởng cuộc sống mãi dễ dàng, nhưng hiện thực không phải vậy.

Biến cố và giai đoạn khắc nghiệt thật sự đến là khi tôi gần 30 tuổi. Sau khi chia tay người yêu một thời gian, tôi phát hiện mình mang bầu. Tôi quyết định giữ con, dù biết rằng đó là lựa chọn khó khăn, phía trước là con đường đầy thử thách. Bố ủng hộ, còn mẹ phản đối vì lo tôi khổ.

Từ một cô gái vô tư, thích được che chở, tôi buộc phải “vươn vai” để lo cho cả hai mẹ con. Hoàn cảnh đẩy tôi vào vai mẹ đơn thân, tôi đâu có được lấy chồng hay chờ một bờ vai nào đó để dựa vào.

Bản thân cũng không thể sống vô tư như trước, phải nghiêm túc hơn, mạnh mẽ, sống có nguyên tắc để làm chỗ dựa và làm gương cho con.

Có thời điểm, vì quá bí bách, tôi phải gửi con về Thái Nguyên gần 1 năm để xuống Hà Nội làm việc, kiếm tiền. Dù rất khó khăn và đau khổ vì phải xa con, tôi không còn lựa chọn nào khác. Cuộc sống của tôi chỉ thực sự dần ổn định trở lại sau khoảng 5-7 năm kể từ khi sinh con.

NSƯT Kiều Anh trò chuyện với phóng viên tại buổi họp báo phim (Ảnh: Facebook nhân vật).

"Con trai động viên tôi yêu đương, đi lấy chồng"

Kiều Anh từng chia sẻ rằng, chị vẫn tin vào tình yêu và hôn nhân. Vậy hiện tại, khi trải qua thăng trầm và biến cố, chị kỳ vọng, mơ ước một tình yêu như thế nào?

- Đúng là thời trẻ, tôi khá cầu toàn và đặt tiêu chuẩn cao với người bạn đời, đôi khi còn nghĩ theo cách thiếu thực tế. Khi trưởng thành hơn, tôi học cách điều chỉnh kỳ vọng, bớt khắt khe và nhìn nhận hôn nhân bằng sự thấu hiểu, bao dung hơn.

Thậm chí, bản thân đã “hạ tiêu chuẩn” khoảng 30-40% so với trước, nhưng đến giờ, vẫn chưa gặp được người khiến mình muốn bước vào hôn nhân.

Thú thật, tôi vẫn tin và chờ đợi, khát khao một tình yêu lý tưởng - kiểu tình yêu hai người có thể chết đi sống lại vì nhau - quấn quýt từ sáng đến tối mà không thấy chán.

Tôi không muốn một cuộc hôn nhân mới vài tháng đã đầy cãi vã vì việc nhà, chuyện họ hàng hay con cái. Nghe có vẻ hão huyền, nhưng đó vẫn là quan điểm tôi giữ đến bây giờ.

Sau khi đóng Gia đình trái dấu, tôi còn trêu rằng, ước gì ngoài đời, gặp một ông Phi để lấy làm chồng (cười). Đến hiện tại, tôi vẫn mong gặp được một người đàn ông yêu mình như mối tình đầu năm 18 tuổi.

Trải qua nhiều biến cố, tôi nhận ra phải là tình yêu như thế thì mình mới cưới, còn không chắc tôi cũng… ở vậy.

NSƯT Kiều Anh: "Đến hiện tại, tôi vẫn mong gặp được một người đàn ông yêu mình như mối tình đầu năm 18 tuổi".

Vậy khi chưa và không có "ông Phi" bên cạnh chị xoay sở ra sao?

- Tôi đùa và tự nhủ rằng, phải làm... nửa ông Phi cho chính mình. Giờ không có chồng để nhõng nhẽo thì có con.

Bản thân vẫn luôn nghĩ, mình không được lộc đường chồng nhưng lại rất được lộc đường con.

Con trai tôi năm nay 12 tuổi, chững chạc hơn bạn bè cùng trang lứa và luôn là chỗ dựa vững vàng của mẹ. Con mang lại cho tôi sự ấm áp và được chăm sóc trong mọi hoàn cảnh, đặc biệt những lúc ốm đau.

Sự quan tâm của con thể hiện qua những hành động rất nhỏ. Biết mẹ đi làm về mệt, con giữ yên tĩnh tuyệt đối cho giấc ngủ của tôi. Chỉ cần nghe mẹ ho một tiếng, con đã lập tức chạy lấy nước. Vài năm gần đây, con còn biết tự úp cháo, đút cho mẹ ăn khi tôi ốm.

Trong mọi việc, tôi luôn tôn trọng, đồng hành và lắng nghe con, không bao giờ ép buộc. Khi con còn nhỏ, dù nhận được nhiều lời mời đóng quảng cáo, tôi đều từ chối thay con. Khi con lớn hơn, tôi hỏi: “Con có muốn tham gia hoạt động này không?” và nhận được câu trả lời: "Con không thích". Tôi tôn trọng quyết định đó.

Con không hứng thú với nghệ thuật mà yêu thích công nghệ thông tin, từng tự mày mò làm tranh trên mạng và kiếm được tiền đưa cho mẹ. Tuy vậy, con vẫn rất thích khi thấy mẹ đóng phim, thường xuyên nhắc tôi quay nhiều video hậu trường để con xem và tự hào khoe với bạn bè rằng mẹ là diễn viên.

Con trai chị chia sẻ hay làm "quân sư" tình yêu cho mẹ không và bạn có bao giờ động viên mẹ đi lấy chồng?

- Con rất hay tâm sự và động viên tôi yêu đương, đi lấy chồng. Thậm chí, có những lúc, bạn ấy còn làm quân sư tình yêu cho mẹ nữa.

Tuy nhiên, có một điều bạn tuyệt đối không đồng ý, đó là tôi sinh thêm em bé. Bạn ấy lo rằng việc mang thai và sinh nở ở tuổi trung niên sẽ nguy hiểm cho sức khỏe, từng dặn: “Mẹ không được sinh em bé khi tuổi cao, rất nguy hiểm”.

Sự lo lắng này xuất phát từ việc con đọc nhiều thông tin, sợ mẹ gặp biến chứng. Dù luôn ủng hộ trong tình yêu và hôn nhân, con kiên quyết không muốn tôi đón thêm thành viên mới.

Cảm ơn NSƯT Kiều Anh vì những chia sẻ!

Ảnh: Nguyễn Hà Nam