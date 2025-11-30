NSND Xuân Bắc mừng Tự Long bảo vệ thành công luận án tiến sĩ

Mới đây, Minh Nguyệt - bà xã của NSND Tự Long - chia sẻ loạt ảnh nam nghệ sĩ bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Lý luận và Lịch sử sân khấu.

NSND Xuân Bắc (thứ hai, từ phải) cùng gia đình "Táo xã hội" trong ngày bảo vệ luận án tiến sĩ của NSND Tự Long (Ảnh: Facebook nhân vật).

Vợ nam nghệ sĩ cho biết, đây là một ngày đáng nhớ để ghi dấu trong cuộc đời của Tự Long và gia đình.

"Chúc mừng Nhà hát Chèo Quân đội có tiến sĩ đầu tiên với luận án vô cùng ý nghĩa, có tính đóng góp lớn và là sự tri ân đến chiếu chèo của người lính, người chiến sĩ - nghệ sĩ", Minh Nguyệt viết.

Theo đó, lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của NSND Tự Long diễn ra vào ngày 29/11 tại Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam. Hội đồng đánh giá bảo vệ luận án của NSND Tự Long do PGS. TS Nguyễn Thị Thu Phương - Viện trưởng Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam - làm Chủ tịch. Tham gia buổi lễ còn có đồng nghiệp thân thiết của NSND Tự Long là NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn.

Cùng với đó, bố mẹ và vợ con của NSND Tự Long cũng góp mặt để chúc mừng nam nghệ sĩ với cột mốc đáng nhớ trong đời.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, NSND Tự Long cho biết, anh hạnh phúc khi có một nấc thang mới trong học vị. Anh cũng mong có nhiều bước tiến mới trong nghệ thuật, sự nghiệp.

Tự Long sinh năm 1974 tại Bắc Ninh trong gia đình giàu truyền thống sân khấu. Bố anh là NSƯT Vũ Tự Lẫm - người từng đảm nhiệm vị trí Trưởng đoàn Quan họ Bắc Ninh trong những ngày đầu mới thành lập. Mẹ anh là NSƯT Minh Phức.

Tự Long từng theo học Trường Trung cấp Xây dựng Bắc Ninh, khoa Mộc dân dụng và đi làm thợ mộc, lơ xe, phụ hồ xách vữa, chạy xe ôm để tăng thu nhập, có tiền nuôi sống bản thân và gửi về cho gia đình.

Sau khi lăn lộn nhiều nghề và dành dụm được tiền, anh thi vào khoa Chèo, Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, bắt đầu bén duyên với nghiệp diễn.

Sau năm 1999, Tự Long tham gia vào Đoàn chèo Tổng cục Hậu cần, bắt đầu từ những vai nhỏ, ít ai biết đến. Thừa hưởng gen nghệ thuật từ gia đình, sau này Tự Long từng bước đi lên thành nghệ sĩ chèo tài năng, đạt được nhiều huy chương vàng, huy chương bạc tại các hội diễn sân khấu chuyên nghiệp.

Bên cạnh đó, Tự Long còn bộc lộ khiếu hài hước và có duyên với sân khấu hài kịch. Năm 2000, anh góp mặt trong chương trình Gặp nhau cuối tuần và nhanh chóng trở thành "cặp bài trùng" nổi tiếng với NSND Xuân Bắc.

NSND Xuân Bắc (trái) và NSND Tự Long trở thành "cặp bài trùng" thân thiết với nhau từ đời sống tới sự nghiệp (Ảnh: Ban tổ chức).

Từ đó, anh bắt đầu hoạt động song song giữa sân khấu hài và chèo, trở thành một trong những nghệ sĩ ăn khách nhất của làng hài đất Bắc, tên tuổi gắn liền với các chương trình đặc sắc như: Gặp nhau cuối tuần, Gặp nhau cuối năm - Táo quân...

Nam nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu NSƯT vào năm 2012. Đến tháng 9/2014, anh được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội. Năm 2015, Tự Long vinh dự được phong tặng danh hiệu NSND. Năm 2024, NSND Tự Long giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội.

NSND Tự Long trong lễ bảo vệ luận án tiến sĩ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Năm 2024, Tự Long tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai và nhận được nhiều tình cảm của khán giả khi trở thành sợi dây kết nối, truyền động lực và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống tới đồng nghiệp và khán giả trẻ.