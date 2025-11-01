Hương Giang được dự đoán lọt top 20 Hoa hậu Hoàn vũ 2025

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 chính thức khởi động từ ngày 1/11 tại Bangkok (Thái Lan), quy tụ 130 người đẹp đến từ khắp thế giới. Từ cuối tháng 10, các thí sinh đã bắt đầu di chuyển đến Thái Lan để tham gia các hoạt động bên lề trước khi bước vào vòng thi chính.

Theo Missosology, mùa giải năm nay đánh dấu kỷ niệm 74 năm tổ chức, với đêm chung kết dự kiến diễn ra ngày 21/11 tại tỉnh Nonthaburi (Thái Lan). Đáng chú ý, cuộc thi được ông Nawat cùng ê-kíp Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) chịu trách nhiệm tổ chức, hứa hẹn quy mô hoành tráng và nhiều điểm mới.

Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan Praveenar Singh được chuyên trang Missosology đánh giá là thí sinh mạnh nhất mùa giải năm nay (Ảnh: Instagram).

Theo bảng dự đoán của Missosology, Hoa hậu Thái Lan Praveenar Singh đang dẫn đầu danh sách ứng viên sáng giá cho vương miện. Người đẹp được nhận xét sở hữu vẻ đẹp thanh lịch, trí tuệ và sức hút toàn cầu, trở thành tâm điểm chú ý ngay sau khi đăng quang tại quê nhà.

Vị trí thứ 2 thuộc về Fátima Bosch đến từ Mexico. Cô là thí sinh được đánh giá cao nhờ vẻ đẹp tinh tế, khả năng hùng biện xuất sắc và phong thái tự tin đặc trưng của các người đẹp đến từ Mỹ La tinh.

Đứng thứ 3 trong danh sách là Ahtisa Manalo (Philippines). Cô là một nghệ sĩ có tiếng trên trường quốc tế, được khen ngợi bởi vẻ đẹp cổ điển và phong cách giao tiếp tự nhiên.

Hoa hậu Hoàn vũ Mexico Fátima Bosch là gương mặt sáng giá đến từ khu vực châu Mỹ (Ảnh: Getty Images).

Ngoài ra, Stephany Abasali (Venezuela) và Olivia Yacé (Bờ Biển Ngà) cũng được xem là những “chiến binh mạnh” của mùa giải năm nay. Olivia Yacé đặc biệt được chú ý khi đại diện cho khu vực châu Phi, nổi bật với sức hút, tài hùng biện và niềm tự hào văn hóa dân tộc.

Theo bảng xếp hạng hiện tại của Missosology, Hương Giang - đại diện Việt Nam - đang đứng ở vị trí thứ 11/20, cho thấy kỳ vọng lớn từ cộng đồng sắc đẹp quốc tế.

Hương Giang là thí sinh chuyển giới đầu tiên của Việt Nam góp mặt tại Hoa hậu Hoàn vũ. Người đẹp được đánh giá cao bởi sự chuẩn bị chuyên nghiệp, khả năng giao tiếp tự tin cùng lượng người hâm mộ lớn với hơn 4,2 triệu người theo dõi trên Instagram.

"Sự xuất hiện của tôi không làm mất đi màu sắc của Hoa hậu Hoàn vũ mà còn là nhân tố quan trọng đang chờ đợi để chứng minh rằng họ tạo ra sân chơi thực sự hướng đến sự đa dạng trên toàn thế giới", Hương Giang nhấn mạnh tại cuộc họp báo trước ngày lên đường sang Thái Lan dự thi.

Hương Giang được chuyên trang Missosology dự đoán lọt top 20 Hoa hậu Hoàn vũ 2025 (Ảnh: Instagram).

Ngày 31/10, Hương Giang đã có mặt tại Thái Lan để chính thức bước vào hành trình dự thi. Hành động đầu tiên của cô khi đặt chân tới Thái Lan là đến viếng Hoàng Thái hậu Sirikit vừa qua đời. Đại diện Việt Nam được đánh giá là tinh tế và giàu lòng trắc ẩn.

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 cũng có nhiều sự thay đổi về khâu tổ chức như: Không giới hạn độ tuổi thí sinh; cho phép thí sinh chuyển giới, thí sinh đã lập gia đình và sinh con tham dự.

Do vậy, mùa giải Hoa hậu Hoàn vũ 2025 được nhận định là một trong những mùa đông thí sinh nhất lịch sử, quy tụ dàn nhan sắc chất lượng từ các châu lục. Việc Hương Giang được chuyên trang sắc đẹp uy tín Missosology dự đoán lọt top 20 là tín hiệu tích cực cho đại diện Việt Nam ngay từ đầu hành trình.