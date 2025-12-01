Đánh bại West Ham, Liverpool chấm dứt chuỗi ngày ảm đạm

Liverpool tiếp tục khẳng định sự thống trị trước West Ham United với chiến thắng 2-0 tại vòng 13 Ngoại hạng Anh 2025-26 diễn ra vào đêm 30/11, đánh dấu trận thắng thứ 15 trong 19 lần đối đầu gần nhất. Ba điểm quý giá này không chỉ giúp The Kop chấm dứt chuỗi ba thất bại liên tiếp mà còn tạm thời khép lại giai đoạn phong độ tồi tệ của đội bóng.

Bầu không khí tại sân vận động London chùng xuống sau tin buồn về sự ra đi của huyền thoại Billy Bonds. Tuy nhiên, sau phút tưởng niệm trang nghiêm, trận đấu nhanh chóng trở lại nhịp độ quen thuộc. Dù vừa trải qua vài tuần ảm đạm, Liverpool nhập cuộc đầy quyết tâm và sớm tạo ra cơ hội nguy hiểm khi cú sút của bản hợp đồng đắt giá Alexander Isak buộc thủ môn Alphonse Areola phải trổ tài cứu thua.

West Ham chống đỡ quyết liệt trước sức ép của Liverpool (Ảnh: Getty).

Không có Mohamed Salah trong đội hình xuất phát khiến hàng công Liverpool thiếu đi sự sắc bén, nhưng họ vẫn tạo được một cơ hội mười mươi trước giờ nghỉ. Phút 39, pha phát động tấn công của Virgil van Dijk khiến hàng thủ West Ham lúng túng, mở ra thời cơ cho Florian Wirtz. Tuy nhiên, pha dứt điểm hiền của tiền vệ người Đức không thể đánh bại Areola.

Isak trải qua quãng thời gian khó khăn kể từ khi chuyển đến Merseyside, cuối cùng tiền đạo người Thụy Điển đã giải tỏa áp lực bằng bàn mở tỷ số ngay đầu hiệp hai sau đường chuyền của Cody Gakpo.

Isak ăn mừng sau khi mở tỷ số trận đấu (Ảnh: Getty).

Ở chiều ngược lại, West Ham hiếm khi tạo ra mối đe dọa thực sự. Quyết định thay tiền đạo này bằng tiền đạo khác của HLV Nuno Espirito Santo khiến nhiều CĐV đội chủ nhà bất bình, nhất là khi họ mong chờ một phương án tấn công táo bạo hơn. Hy vọng có điểm của West Ham chấm dứt ở phút 84 khi Lucas Paqueta nhận liên tiếp hai thẻ vàng vì phản ứng thái quá.

Trong ngày Liverpool lấy lại tinh thần, đội bóng của HLV Arne Slot khép lại trận đấu bằng bàn ấn định tỉ số 2-0 của Gakpo ở thời gian bù giờ. Dù thất bại, West Ham tạm thời vẫn đứng ngoài nhóm “cầm đèn đỏ”, nhưng những dấu hiệu bất ổn chắc chắn sẽ khiến họ phải lo lắng trước lượt trận giữa tuần.