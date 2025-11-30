Tạm giữ hình sự đối tượng hành hung người đàn ông vì mâu thuẫn giao thông

Ngày 30/11, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa tạm giữ hình sự Lưu Đức Khanh (30 tuổi, trú tại xã Hồng Phong, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ, ngày 24/11, Công an xã An Khánh tiếp nhận đơn trình báo của gia đình anh L.V.H. (34 tuổi, trú tại xã An Khánh, Hà Nội) về việc anh bị 2 nam thanh niên hành hung tại khu đô thị Geleximco An Khánh.

Lưu Đức Khanh (Ảnh: Công an Hà Nội).

Nhận được tin báo, Công an xã An Khánh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng xác minh, làm rõ hai đối tượng liên quan gồm Đỗ Trọng Tuyến (31 tuổi, trú tại xã Chân Mộng, tỉnh Phú Thọ) và Lưu Đức Khanh.

Sau khi gây án, Tuyến đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Làm việc với cơ quan công an, Khanh khai nhận do mâu thuẫn phát sinh khi xảy ra va chạm giao thông, Khanh và Tuyến đã đuổi đánh anh H.. Kết quả giám định ban đầu xác định anh H. bị thương tích 13%.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đang tiếp tục truy tìm, triệu tập Đỗ Trọng Tuyến để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.