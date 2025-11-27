Chiến thắng của Hoa hậu Hoàn vũ Mexico Fátima Bosch tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 (ngày 21/11) tiếp tục gây tranh cãi dữ dội. Sau đêm chung kết, fanpage (trang dành cho người hâm mộ) chính thức của Hoa hậu Hoàn vũ bị cộng đồng mạng "tấn công" dữ dội.

Fátima Bosch mới đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2025 vào ngày 21/11 (Ảnh: MU).

Các bài đăng trên trang ngập tràn biểu tượng cảm xúc tức giận, số lượng vượt xa mọi biểu tượng cảm xúc khác. Ở phần bình luận, người dùng để lại nhiều nội dung tiêu cực, chỉ trích ban tổ chức cuộc thi và công kích tân Hoa hậu Fátima Bosch.

Nghi vấn mua giải liên tục được lan truyền

Trong số những cáo buộc nghiêm trọng nhất là thông tin Chủ tịch Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (MUO), ông Raúl Rocha - người Mexico - thiên vị Fátima. Một số nguồn tin còn lan truyền nghi vấn ông Rocha và cha của Fátima, ông Bernardo Bosch Hernandez, có quan hệ làm ăn.

Cựu giám khảo Omar Harfouch tiếp tục “đổ thêm dầu vào lửa” khi công bố loạt bằng chứng được cho là cáo buộc MUO gian lận kết quả. Ông Omar trước đó đã tuyên bố rút khỏi vai trò giám khảo ngay trước vòng bán kết.

Fátima Bosch đau lòng khi nhận nhiều lời miệt thị, chê cười những ngày qua (Ảnh: MU).

Cụ thể, Omar tung bức ảnh những chiếc cúp của cuộc thi, cho biết chúng được chụp vào ngày 14/11 - thời điểm ông chuẩn bị bay đến Bangkok (Thái Lan). Ông khẳng định Chủ tịch MUO Raúl Rocha đích thân giao cho mình những chiếc cúp tại Dubai để mang sang Thái Lan vì “sợ bị nhà chức trách Thái tạm giữ do rủi ro pháp lý liên quan vụ gian lận mua lại MUO”.

“Kết quả cho các danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ theo châu lục và những chiếc cúp đã được ấn định từ nhiều tuần trước”, Omar nói. Ông khẳng định toàn bộ nhân viên của Rocha đều biết sự việc này. Trên mạng xã hội, Omar còn công bố ảnh chụp màn hình tin nhắn được cho là của trợ lý Rocha, trao đổi về việc nhận cúp tại Bangkok.

Ông Omar Harfouch yêu cầu tước vương miện Fátima Bosch, cho rằng “tồn tại mối liên hệ tài chính - chính trị giữa gia đình cô và MUO”. Ông cũng đề xuất thành lập hội đồng giám khảo độc lập, có kiểm toán giám sát để đảm bảo minh bạch.

Hoa hậu Fátima Bosch: “Tôi sẽ không gục ngã”

Trước áp lực dư luận, ngày 25/11, Fátima Bosch đã công khai các tin nhắn xúc phạm và đe dọa mà cô nhận trong những ngày qua. Người đẹp khẳng định bản thân không bị khuất phục.

Hoa hậu Fátima Bosch khẳng định sẽ không gục ngã (Ảnh: Instagram).

“Trong tim một người phải chứa đựng điều gì để họ có thể nói ra những lời này với một người xa lạ? Cảm ơn Chúa vì tôi có giá trị, lòng tự trọng và sự vững vàng, điều này không thể khiến tôi gục ngã”, cô nói.

Cô nhấn mạnh muốn dùng danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ để bảo vệ phụ nữ và chống lại bạo lực mạng: “Gửi đến những người phụ nữ đã phải chịu đựng bạo lực dưới bất kỳ hình thức nào, tôi hứa với các bạn một điều: Bản thân sẽ không im lặng. Tôi sẽ sử dụng vai trò, tiếng nói của mình để bảo vệ phụ nữ. Các bạn không hề đơn độc”.

Phía Ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ 2025 cũng phủ nhận mọi cáo buộc gian lận, khẳng định mùa giải vừa qua “thành công với lượng người theo dõi cao nhất lịch sử cuộc thi”, hơn 2,6 triệu lượt xem trên truyền hình và 2,6 tỷ lượt tìm kiếm trên các nền tảng mạng xã hội.

Cha của tân Hoa hậu lên tiếng

Ngày 26/11, ông Bernardo Bosch Hernandez - cha ruột của Fátima - chính thức lên tiếng. Ông hiện giữ vị trí cao tại Pemex, tập đoàn dầu khí quốc gia Mexico.

Tân Hoa hậu Fátima Bosch và cha ruột (Ảnh: Instagram).

Trong thư gửi người hâm mộ, ông bác bỏ hoàn toàn tin đồn liên quan đến mình, bao gồm thông tin cho rằng ông và Chủ tịch MUO Raúl Rocha là đối tác kinh doanh.

Ông cho biết chỉ gặp Rocha một lần vào ngày 13/9 khi cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Mexico được tổ chức.

“Sau khi Fátima Bosch đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 74, những tin tức sai sự thật về gia đình tôi đã lan truyền. Tuy nhiên, mọi thông tin lan truyền đều sai sự thật và thiếu sự nghiêm túc mà báo chí cần có”, ông viết.

Ông cũng phủ nhận việc xem xét hoặc trao thầu cho doanh nghiệp liên quan đến Rocha, đồng thời yêu cầu các cá nhân tung tin sai sự thật phải dừng lại hoặc cải chính.