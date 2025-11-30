Tài tử kỳ cựu Châu Nhuận Phát hứng chỉ trích tại MAMA 2025

Lễ trao giải MAMA 2025 diễn ra ngày 28/11 và 29/11, ngay sau vụ hỏa hoạn nghiêm trọng thiêu rụi 8 tòa nhà, khiến hàng trăm người tử vong và mất tích tại Hong Kong. Việc sự kiện vẫn diễn ra như kế hoạch gây tranh cãi lớn trong dư luận.

Tờ iMBC (Hàn Quốc) gọi đây là “hành động đáng xấu hổ”, cho rằng việc ban tổ chức không hoãn sự kiện thể hiện sự thiếu nhạy cảm với cảm xúc cộng đồng và đặt nghệ sĩ vào tình huống khó xử. Nhiều khán giả bày tỏ đồng tình.

Châu Nhuận Phát nhảy múa cùng G-Dragon trên sân khấu MAMA 2025, ngày 29/11 (Ảnh: MAMA).

“Lễ trao giải được tổ chức ngay tại thành phố vừa chịu thảm kịch. Sự cân nhắc tối thiểu về cảm xúc xã hội gần như không được thể hiện. Quyết định này khiến nhiều người cho rằng họ vô cảm, làm hình ảnh Kpop bị ảnh hưởng nghiêm trọng”, iMBC nhận xét.

Để thể hiện sự tôn trọng, ban tổ chức đã hủy phần thảm đỏ quen thuộc và yêu cầu nghệ sĩ giữ gương mặt nghiêm túc khi xuất hiện trước công chúng. Họ cũng phát đi thông điệp “Support Hong Kong” (Ủng hộ Hong Kong), nhấn mạnh âm nhạc có thể mang đến sự xoa dịu.

Các hiệu ứng sân khấu dễ liên tưởng đến lửa như pháo hoa, đồ họa LED bùng cháy đều bị loại bỏ. Nhiều nhóm nhạc thay đổi trang phục, điều chỉnh lời bài hát cho phù hợp với không khí tưởng niệm. Trong suốt sự kiện, nghệ sĩ chủ yếu mặc trang phục tối màu, tiết chế cảm xúc khi trình diễn hoặc phát biểu.

Tuy nhiên, màn tương tác giữa Châu Nhuận Phát và G-Dragon trong đêm 29/11 lại khiến tranh cãi bùng nổ. Trong phần mở đầu, Châu Nhuận Phát xuất hiện với bộ vest đen, dành một phút tưởng niệm các nạn nhân, nghẹn ngào gửi lời chia buồn, thậm chí có lúc gần như bật khóc. Khán giả liên tục động viên ông.

Chỉ vài phút sau, khi bước vào phần trao giải Nghệ sĩ của năm cho G-Dragon, tâm trạng của ông thay đổi rõ rệt. Ngôi sao kỳ cựu vui vẻ nhún nhảy trong lúc chờ đàn em lên sân khấu.

Nụ cười rạng rỡ của Châu Nhuận Phát khiến ông hứng chỉ trích từ dư luận (Ảnh: News).

Hai nghệ sĩ cười lớn, nắm tay và ôm vai nhau khi rời sân khấu. Khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền, thu hút hơn 50 triệu lượt xem và kéo theo nhiều bình luận bức xúc.

Khán giả lập tức đặt câu hỏi về quy định hạn chế nghệ sĩ cười hoặc biểu lộ sự phấn khích vốn được Ban tổ chức MAMA công bố trước sự kiện nhằm thể hiện sự tôn trọng với nạn nhân vụ cháy. Một số khác thắc mắc lý do tài tử vẫn xuất hiện dù trước đó thông báo có thể vắng mặt.

Tranh cãi càng dữ dội khi nhiều người chỉ ra rằng Châu Nhuận Phát chưa được ghi nhận có hành động quyên góp hỗ trợ các gia đình nạn nhân, trong bối cảnh nhiều nghệ sĩ Hong Kong, đại lục và Hàn Quốc đã nhanh chóng đóng góp. Vấn đề “ứng xử của nghệ sĩ trong thời điểm nhạy cảm” tiếp tục được đặt lên bàn thảo luận.

Châu Nhuận Phát là một trong những gương mặt làm nên thời kỳ hoàng kim của điện ảnh Hong Kong thập niên 1980-1990 với loạt phim kinh điển như: Tiếu ngạo giang hồ, Thần bài, Bản sắc anh hùng... Vai diễn Hứa Văn Cường trong Bến Thượng Hải được xem là đỉnh cao sự nghiệp của ông.

Châu Nhuận Phát và vợ quyết định hiến toàn bộ tài sản 715 triệu USD cho hoạt động từ thiện khi qua đời (Ảnh: Sohu).

Ngoài những bộ phim đạt doanh thu ấn tượng, ông còn được giới chuyên môn đánh giá cao với 2 lần nhận danh hiệu Ảnh đế và 3 giải Kim tượng. Tại Hollywood, ông xuất hiện trong Anna and the King, Bulletproof Monk và Pirates of the Caribbean.

Từ năm 2018, ông dừng đóng phim, dành thời gian cho cuộc sống bình yên, du lịch, rèn luyện thể thao và khuyến khích cộng đồng chăm sóc sức khỏe tinh thần.

Dù sở hữu khối tài sản hơn 715 triệu USD, Châu Nhuận Phát và vợ - bà Trần Oải Liên - lựa chọn lối sống giản dị và thống nhất dành toàn bộ tài sản cho hoạt động thiện nguyện. Ông cho biết tài sản hiện do vợ toàn quyền quản lý.