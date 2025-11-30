Hòa Minzy: "Người dân Bắc Ninh và gia đình có lẽ rất tự hào về tôi"

Tối 29/11, lễ trao giải Vietnam iContent Awards 2025 diễn ra tại nhà thi đấu Quân khu 7 (TPHCM), quy tụ sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như: NSND Xuân Bắc, Hòa Minzy, Duy Khánh, Jun Phạm, Ngọc Thanh Tâm, Nguyễn Văn Chung, Lê Hoàng Phương, Quế Anh...

Trong đó, Hòa Minzy trở thành tâm điểm khi chiến thắng hai hạng mục là Cá nhân vì cộng đồng và Âm nhạc truyền cảm hứng.

Hòa Minzy lập cú đúp tại lễ trao giải Vietnam iContent Awards 2025 (Ảnh: Ban tổ chức).

Ở hạng mục Cá nhân vì cộng đồng, Hòa Minzy được vinh danh nhờ những hoạt động thiện nguyện.

Cô chia sẻ, phần thưởng này mang ý nghĩa đặc biệt khi ghi nhận những giá trị sống mà cô luôn theo đuổi. Hòa Minzy cho rằng những hoạt động thiện nguyện của cô thực hiện được đều nhờ tình yêu của khán giả: "Nếu không có mọi người, tôi sẽ không có show, không có hợp đồng quảng cáo và cũng không có điều kiện để tôi giúp đỡ ai".

Với hạng mục Âm nhạc truyền cảm hứng, Bắc Bling của Hòa Minzy đồng hạng nhất cùng Còn gì đẹp hơn của Nguyễn Hùng. Hai ca khúc vượt qua nhiều tác phẩm như Buôn trăng (Phương Mỹ Chi), Viết tiếp câu chuyện hòa bình (Duyên Quỳnh), Made in Vietnam (Thanh Hoa, Trúc Nhân, Phương Mỹ Chi), Những ngày trời bao la (năm thành viên Gia đình Haha).

Bước lên sân khấu nhận giải Âm nhạc truyền cảm hứng, Hòa Minzy bật khóc vì xúc động. Dưới khán đài, hàng trăm khán giả hô tên nữ ca sĩ, chúc mừng cô đón nhận chiếc cúp ở hạng mục quan trọng.

Hòa Minzy xúc động khi được vinh danh ở giải thưởng quan trọng (Video: Facebook nhân vật).

Nữ ca sĩ chia sẻ: "Giải thưởng này khiến tôi rất xúc động. Một nhạc phẩm trở thành niềm cảm hứng về tình yêu quê hương đất nước vốn là điều rất khó thực hiện. Ban đầu, tôi chỉ muốn làm một dự án về quê hương Bắc Ninh.

Mỗi khi lên sân khấu biểu diễn, tôi luôn nhớ đến quê hương mình, nhớ về bố mẹ và con trai. Ngay giây phút này, người dân Bắc Ninh, gia đình có lẽ rất tự hào về tôi".

Hòa Minzy gửi lời cảm ơn nhạc sĩ Tuấn Cry đã sáng tác bài hát cùng ê-kíp thực hiện MV Bắc Bling. Cô cũng gửi lời tri ân đến 300 người dân tại Lạc Xá, Quế Võ (Bắc Ninh) đã góp mặt trong MV, làm nên tác phẩm "màu sắc nhất, Việt Nam nhất, nhiều tình yêu thương nhất".

Đồng nghiệp chia vui cùng Hòa Minzy khi cô được xướng tên chiến thắng (Ảnh: Ban tổ chức).

Tại lễ trao giải, Hòa Minzy biểu diễn ca khúc Bắc Bling cùng vũ công và đoàn múa lân. Trong trang phục lấy cảm hứng từ văn hóa truyền thống, nữ ca sĩ khoe giọng hát ngọt ngào và nhan sắc rạng rỡ, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả nán lại phút cuối chương trình.

Trước đó, tham gia biểu diễn tại hòa nhạc Rực rỡ ngày mới do báo Dân trí thực hiện hồi tháng 7, Hòa Minzy cũng từng chia sẻ cảm xúc hạnh phúc khi ra mắt Bắc Bling - bản hit đình đám trong năm nay.

"Tôi rất vui khi nhận được sự ủng hộ từ khán giả. Chính tình cảm đó giúp tôi cảm thấy mình đang dần tiến gần hơn đến trái tim của nhiều khán giả yêu nhạc", Hòa Minzy nói.