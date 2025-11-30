Công an Hà Nội tạm giữ Tuấn "Gốm"

Ngày 30/11, Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự 18 đối tượng liên quan đến hàng loạt sai phạm tại cơ sở Karaoke Monaza trên địa bàn phường Yên Hòa.

Khoảng 1h ngày 18/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ bất ngờ kiểm tra quán Karaoke Monaza (số 194 Trần Duy Hưng) do Hồ Anh Tuấn (tức Tuấn “Gốm”, 48 tuổi) làm chủ.

Các đối tượng bị tạm giữ (Ảnh: Công an Hà Nội).

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 11 phòng hát đang hoạt động, trong đó 4 phòng có sử dụng bóng cười. Kết quả test nhanh cho thấy một nữ nhân viên và 4 khách dương tính với chất ma túy.

Công an đã thu giữ 83 bình khí N2O và đưa 169 người liên quan (140 nhân viên, 29 khách) về trụ sở để xác minh.

Từ tài liệu điều tra, ngày 20/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự 18 đối tượng để làm rõ các hành vi Buôn bán hàng cấm, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Đánh bạc.

Nhóm này gồm chủ quán Hồ Anh Tuấn; các đối tượng điều hành Mai Thị Phương, Nguyễn Thị Thành; quản lý quán Nguyễn Đình Huy cùng nhiều nhân viên khác.