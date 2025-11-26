Bị tố “mua giải”, tân Hoa hậu Hoàn vũ chính thức lên tiếng

Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025 diễn ra vào ngày 21/11 tại Thái Lan. Fátima Bosch (Mexico) đăng quang, các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về: Á hậu 1 Praveenar Singh (Thái Lan), Á hậu 2 Stephany Abasali (Venezuela), Á hậu 3 Ahtisa Manalo (Philippines) và Á hậu 4 Olivia Yacé (Bờ Biển Ngà).

Tuy nhiên, ngay sau đêm thi, nhiều khán giả bày tỏ sự không hài lòng, cho rằng đại diện Mexico chỉ xứng đáng ở vị trí Á hậu.

Fátima Bosch đăng quang tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025 (Ảnh: MU).

Những nghi vấn càng dâng cao sau tuyên bố của nhạc sĩ Omar Harfouch - người rút khỏi vị trí giám khảo trước bán kết vì “không chấp nhận cách vận hành của cuộc thi”.

Ông Omar cáo buộc kết quả đã được dàn xếp để người đẹp Mexico đăng quang, đồng thời tiết lộ Chủ tịch Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (MUO) Raúl Rocha Cantú có liên hệ kinh doanh với cha của tân hoa hậu.

Phát biểu này nhanh chóng làm dấy lên tranh cãi, nhất là khi một số giám khảo và đại diện các quốc gia có mặt tại cuộc thi như Ecuador, Indonesia, Na Uy, Curacao cũng bày tỏ sự hoài nghi về tính minh bạch.

Trong khi đó, lượng người theo dõi trên mạng xã hội của Fátima Bosch tăng đột biến - từ 100.000 lên 3,4 triệu - nhưng phần lớn các bình luận đều mang tính tiêu cực.

Fátima Bosch thừa nhận, cô phải chịu bạo lực mạng nặng nề sau khi đăng quang (Ảnh: MU).

Ngày 26/11, Fátima Bosch đăng tâm thư dài chia sẻ về những áp lực nặng nề sau đăng quang. Cô cho biết nhận được cả lời chúc mừng lẫn những lời đe dọa và cho rằng bản thân đang bị bạo lực mạng. Một số tài khoản tấn công cô đã bị khóa hoặc vô hiệu hóa sau khi bị điều tra.

Dù vậy, tân hoa hậu vẫn giữ lập trường bình tĩnh và kêu gọi cộng đồng sắc đẹp toàn cầu duy trì sự tôn trọng, nhân ái. Bosch viết: “Không có vương miện nào đáng để làm tổn thương ai. Hãy chọn sự tử tế”.

Trước đó, Fátima Bosch từng chia sẻ sau đăng quang: “Những gì Chúa đã định sẵn cho bạn sẽ không bị đố kỵ cản trở, không bị số phận phá hỏng và cũng không thể bị vận may làm thay đổi”.

Sinh năm 2000, Fátima Bosch là người mẫu kiêm nhà thiết kế thời trang tại Mexico. Cô đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Mexico 2025 vào tháng 9.

Người đẹp tốt nghiệp ngành Thiết kế thời trang và may mặc tại Đại học Universidad Iberoamericana và từng theo học chuyên sâu tại Học viện Lyndon Institute (Vermont, Mỹ). Cô hiện sở hữu một thương hiệu thời trang riêng.

Fátima Bosch kêu gọi mọi người cư xử chừng mực và tôn trọng những người xung quanh (Ảnh: MU).

Theo nguồn tin của Halo!, Fátima Bosch xuất thân trong gia đình giàu có. Cha của cô hoạt động trong lĩnh vực dầu khí, anh trai làm chính trị, còn họ ngoại có truyền thống thi sắc đẹp. Năm 2018, cô đoạt vương miện Flor Tabasco - cuộc thi nhan sắc địa phương - trước khi bước ra đấu trường quốc tế.

Bosch từng chia sẻ rằng cô mắc chứng khó đọc và rối loạn tăng động giảm chú ý, khiến việc học gặp nhiều khó khăn và từng bị bắt nạt. Cô đến với sân chơi sắc đẹp với mong muốn truyền cảm hứng cho những người gặp hoàn cảnh tương tự.

Ở giai đoạn đầu mùa giải Hoa hậu Hoàn vũ 2025, Fátima từng gây chú ý khi phản ứng gay gắt trước cách điều hành của ông Nawat Itsaragrisil - Trưởng Ban tổ chức. Sự cố khiến lễ trao sash (dải băng ghi tên) không thể diễn ra và ông Nawat vấp phải chỉ trích. Sau vụ việc, Fátima nhận được nhiều sự ủng hộ từ cộng đồng sắc đẹp.

Người đẹp nhiều lần nhấn mạnh: “Hãy tin vào sức mạnh của chính mình. Đừng bao giờ để người khác khiến bạn nghi ngờ giá trị bản thân. Khi bạn mạnh mẽ, tiếng nói của bạn sẽ được lắng nghe”.