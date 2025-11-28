Lân Nhã hủy show Hà Nội do ế vé: "Đòn đau" vì thị trường, bài học từ Mỹ Tâm

Hủy show vì không bán được vé

Gần đây, ca sĩ Lân Nhã thông báo hủy concert (buổi hòa nhạc) dự kiến tổ chức tại Hà Nội ngày 7/12. Nguyên nhân phía ca sĩ đưa ra là do lượng vé bán ra không đạt mức kỳ vọng để có thể đảm bảo chất lượng cho một đêm nhạc trọn vẹn.

Bên cạnh đó, tình hình lũ lụt nghiêm trọng tại miền Trung vừa qua khiến Lân Nhã cân nhắc lại kế hoạch tổ chức sự kiện.

Lân Nhã thông báo hủy concert dự định tổ chức tại Hà Nội ngày 7/12 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Sự việc tạo nên nhiều tranh luận trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng đêm nhạc của Lân Nhã có mức giá vé khá cao, nên việc ế vé đã được dự đoán từ trước.

Một số ý kiến cho rằng ê-kíp đã không khảo sát kỹ lưỡng thị trường, thiếu chuyên nghiệp trong khâu tổ chức. Động thái hủy show được xem là ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín, hình ảnh của Lân Nhã.

Cũng có ý kiến cho rằng việc ca sĩ Lân Nhã thừa nhận "đêm nhạc không thể diễn ra vì lượng vé bán ra không phù hợp" là thái độ thẳng thắn, chân thành. Nhiều người hâm mộ cho biết họ đồng ý nhận hoàn tiền vé đã mua và mong chờ gặp Lân Nhã ở dịp khác phù hợp hơn.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chuyên gia truyền thông Hồng Quang Minh nhìn nhận, tình huống một ca sĩ quyết định hủy show sát ngày diễn, dù vì bất kỳ lý do gì, luôn là tình huống gây tổn thương không chỉ với khán giả, mà còn với chính nghệ sĩ và ê-kíp.

"Từ góc độ truyền thông, đây là "điểm chạm tiêu cực" mà bất kỳ thương hiệu nghệ sĩ nào cũng cần đặc biệt cẩn trọng. Tuy nhiên, nếu xét riêng trong trường hợp của Lân Nhã, tôi cho rằng đây là một quyết định dũng cảm và trung thực.

Dũng cảm vì ca sĩ dám đối diện với thực tế là vé không đủ để tổ chức một đêm nhạc chỉn chu, không "gồng" theo kiểu cho có. Trung thực vì không đổ lỗi cho "sức khỏe", "lý do kỹ thuật" hay bất kỳ cách nói vòng vo nào khác, mà thẳng thắn nhìn nhận khó khăn về thị trường", chuyên gia Hồng Quang Minh đánh giá.

Ông cũng cho rằng với một nghệ sĩ sống bằng cảm xúc như Lân Nhã, quyết định hủy show lần này là "lựa chọn của người có lòng tự trọng nghề nghiệp".

Vụ việc của ca sĩ Lân Nhã tạo nhiều tranh luận trong khán giả (Ảnh: Facebook nhân vật).

Theo chuyên gia, vụ việc của Lân Nhã cho thấy, ngay cả với một nghệ sĩ hát live tốt, có nền tảng chuyên môn, việc “tự tin ra rạp” vẫn không đơn giản nếu chưa xây dựng được một cộng đồng khán giả thực sự trung thành, sẵn sàng chi trả.

Góp ý về cách xử lý truyền thông, ông Hồng Quang Minh cho biết, khi xảy ra tình huống ca sĩ hủy show, điều quan trọng là thành thật và minh bạch, không đổ lỗi nhưng cũng không để tình huống thành "đòn đau" cho nghệ sĩ.

"Nếu là người xử lý truyền thông cho ê-kíp Lân Nhã, tôi sẽ tư vấn họ chủ động đưa ra thông cáo truyền thông sớm, với giọng điệu cầu thị, khéo léo nhưng không bi lụy. Việc chậm trễ vài giờ trong thông tin càng khiến đồn đoán lan nhanh.

Bên cạnh đó, thay vì để công chúng hiểu vấn đề chỉ là do không hết vé, nên khéo léo định vị đây là một nỗ lực “tạm dừng để tái cấu trúc”, nhằm bảo vệ chất lượng nghệ thuật và quyền lợi khán giả", chuyên gia đưa ra ý kiến.

Ông Minh cũng cho rằng sau khủng hoảng này, phía Lân Nhã cần có một kế hoạch tái kết nối khán giả bằng các nội dung bền bỉ, từ MV, show nhỏ, talkshow, lời cảm ơn khán giả… để khôi phục hình ảnh, không nên lặng im quá lâu.

Concert bão hòa, ca sĩ rủi ro khi tổ chức show

Từ ồn ào Lân Nhã hủy show, nhiều khán giả bàn về sự khắc nghiệt của thị trường biểu diễn hiện tại. Khán giả phân tích, thời gian qua, nhiều chương trình concert của nhãn hàng, chương trình concert của ca sĩ Việt và ngoại quốc liên tiếp được tổ chức, dẫn đến tình trạng bão hòa các đêm nhạc.

Trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn, mức chi tiêu eo hẹp, tình trạng bán vé chậm, đêm nhạc bị hủy trước giờ diễn không còn là điều quá xa lạ. Đối mặt với áp lực cạnh tranh này, các nghệ sĩ Việt càng thận trọng hơn trong việc đầu tư tổ chức liveshow, concert cá nhân. Mức giá vé show cần tính toán kỹ lưỡng, tránh rơi vào trường hợp gây tranh cãi vì giá quá cao như concert của Lân Nhã.

"Ngoại trừ Mỹ Tâm hay Hà Anh Tuấn, bài toán bán vé concert cá nhân của ca sĩ Việt ngày nay không hề đơn giản", một ý kiến của khán giả.

Gần đây, ca sĩ Đức Phúc cũng hủy một mini-show tại Hà Nội (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trước đó, hôm 13/11, ca sĩ Đức Phúc thông báo hủy mini-show Em đồng ý vì lý do "sức khỏe không đảm bảo". Tuy nhiên, nhiều người cho rằng nguyên nhân thực sự của việc hủy show là do tình trạng bán vé chậm. Nhiều hạng vé từ 700.000 đồng đến 2,5 triệu đồng vẫn chưa bán hết dù chương trình đã mở bán từ một tháng trước.

Năm 2024, ca sĩ Hà Trần gây tiếc nuối khi hoãn dự án concert Thiên hà tinh khôi. Ca sĩ Phương Thanh cũng phải hủy 2 show diễn Đóa hồng gai ở Quảng Ninh và TPHCM vì gặp vấn đề trong khâu tổ chức.

Sau sự bùng nổ chuỗi concert "anh trai" từ cuối năm 2024 đến nửa đầu năm nay, thị trường biểu diễn Việt Nam đang có dấu hiệu chững lại (Ảnh: Nam Anh).

Chuyên gia Hồng Quang Minh cho biết, một đêm nhạc bị hủy vì bán không đủ lượng vé cần thiết phản ánh sự thật của thị trường âm nhạc hiện nay. Đó là nơi mà khán giả không còn "mù quáng" chạy theo nghệ sĩ, mà ngày càng tỉnh táo, chọn lọc hơn khi bỏ tiền mua vé xem ca nhạc.

Trong khi đó, thị trường hiện nay có hai tầng rõ rệt: Tầng trên là những nghệ sĩ có lượng fan trung thành lớn, thương hiệu mạnh, có khả năng bán vé nhanh (ví dụ: Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn, Đen Vâu…), còn tầng dưới là nhóm nghệ sĩ chất lượng nhưng chưa đủ lực lượng khán giả để “nuôi” một concert độc lập.

Ông Minh chỉ ra có 3 thách thức lớn nhất với nghệ sĩ khi muốn làm concert thời điểm này. Đầu tiên là ê-kíp nghệ sĩ không đủ dữ liệu về hành vi người mua vé; làm concert theo cảm hứng hoặc cảm tính, thiếu hẳn các công cụ khảo sát thị trường, phân loại nhóm khán giả mục tiêu… Điều này khiến họ dễ định giá vé sai, chọn sai thành phố, sai quy mô.

Thách thức thứ hai là nghệ sĩ thiếu đội ngũ truyền thông sản xuất có tư duy thị trường. "Làm concert không chỉ là sân khấu ánh sáng, âm thanh, mà còn là chiến lược truyền thông nhiều lớp, chiến dịch bán vé thông minh, tối ưu hệ thống thanh toán... Nếu không có một ê-kíp đủ mạnh, nghệ sĩ dễ rơi vào thế đơn độc", chuyên gia cho hay.

Thách thức cuối cùng là giá vé chưa tương xứng với trải nghiệm. Hiện tại, khán giả Việt Nam đã được tiếp xúc với ngày càng nhiều mô hình concert quốc tế, có những trải nghiệm đa dạng so với trước đây. Do đó, khán giả có quyền đặt câu hỏi: "Với số tiền mua vé đó, tôi sẽ nhận được gì?".

"Nhiều show áp giá vé cao vì "chi phí sản xuất đắt đỏ", nhưng lại không chứng minh được cho khán giả rằng họ sẽ có trải nghiệm tương xứng. Khán giả không phải trả tiền cho chi phí của nghệ sĩ, họ trả tiền cho trải nghiệm của chính họ, và sự khác biệt nằm ở đó", chuyên gia kết luận.

Ca sĩ Mỹ Tâm sắp tổ chức concert lớn nhất sự nghiệp, có quy mô lên đến gần 40.000 khán giả (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Trò chuyện với phóng viên Dân trí gần đây nhân dịp sắp tổ chức concert See the light tại Hà Nội, ca sĩ Mỹ Tâm cũng cho biết, để tổ chức thành công một liveshow cá nhân quy mô lớn, người nghệ sĩ đóng vai trò khoảng 40%, còn những yếu tố khác về sản xuất chiếm 60%.

"Nguồn lực sản xuất phải mạnh, ca sĩ cũng phải có những tố chất nào đó để thu hút khán giả đến xem show. Tuy nhiên, vấn đề không phải là ca sĩ có nhiều tiền thì sẽ làm được show lớn.

Thời điểm này, tôi thấy mình làm được concert See the light nhờ sự đồng hành của các thương hiệu và bản thân mình xác định rõ được điều sẽ mang đến cho khán giả. Còn nếu những ca sĩ khác chưa thực hiện được thì cũng không cần vội vàng, không nên mang hết tài sản ra để làm show", Mỹ Tâm nói.