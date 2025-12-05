Vụ cháy quán ăn ở TPHCM: Nạn nhân kêu cứu nhưng không ai tiếp cận được

Khoảnh khắc lửa bùng lên trong quán ăn làm 4 người tử vong ở TPHCM (Video: An Huy - Xuân Đoàn).

Sáng 5/12, lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường vụ cháy căn nhà 4 tầng ở số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM. Vụ hỏa hoạn khiến 4 người tử vong; 2 người khác nhảy lầu, ngạt khí đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Nhiều người dân sống gần hiện trường vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại cảnh nhiều người mắc kẹt bên trong quán ăn cùng tiếng kêu cứu tuyệt vọng. Tuy nhiên, họ bất lực vì không thể tìm được cách tiếp cận để đưa các nạn nhân ra ngoài.

Nhiều người phá cửa bất thành

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông H. (58 tuổi), bảo vệ một cửa hàng trên đường Trần Hưng Đạo, đối diện quán ăn, cho biết khoảng 4h30 cùng ngày, ông đang ngủ thì bất ngờ có một số người đập mạnh vào cửa.

Ông thức dậy mở cửa và thấy một số tài xế xe ôm công nghệ xin mượn bình chữa cháy mini. Nhìn sang bên kia đường, ông thấy quán ăn 4 tầng đang bốc khói ngùn ngụt, sau đó phát ra một tiếng nổ lớn.

Lúc này, các tài xế xe ôm và người dân cố gắng kéo tấm cửa sắt phía trước căn nhà. Tuy nhiên, họ chỉ kéo hé được một đoạn rồi dùng vòi bình chữa cháy mini xịt vào bên trong nhưng không hiệu quả. Khói cuồn cuộn bốc lên ngày một nhiều.

Song sắt được cảnh sát cắt đưa các nạn nhân ra ngoài (Ảnh: An Huy).

Khoảng 15 phút sau, cảnh sát phòng cháy chữa cháy đến hiện trường. Lực lượng chức năng dùng máy cắt phá tấm cửa sắt trước nhà và bơm nước vào trong quán để dập lửa. Đồng thời, cảnh sát dùng xe thang phá bảng hiệu ở tầng 2, cắt khung sắt và phun nước vào bên trong.

Lực lượng chức năng lần lượt đưa các nạn nhân thoát khỏi căn nhà qua lối cắt khung sắt xuống đất trong tình trạng ngạt khói, chuyển lên xe cứu thương đưa đi cấp cứu. “Cảnh sát tiếp cận dập lửa trong 20 phút là khống chế được vụ hỏa hoạn”, ông H. nói.

Theo ông H., quán ăn này mở cửa từ khoảng 6h đến tầm 21h hàng ngày. Lúc xảy ra cháy, một người đàn ông sống kế bên ra ban công dùng đèn pin rọi sang hiện trường và hô lớn “có ai mắc kẹt không, chạy ra đây”, nhưng không ai trả lời. Khi cảnh sát đến dập lửa, lực lượng chức năng cứu được một em bé, nhưng nạn nhân cũng bị ngạt khói nặng.

Bà Lệ (nhân chứng) cho biết, khi xảy ra cháy, cửa cuốn đóng kín, người dân đập cửa báo tin, nhưng không thấy ai bên trong phản hồi.

“Rất đông tài xế xe ôm xông vào đập cửa. Khi mở được cửa, nhiều hàng xóm mang bình chữa cháy mini đến, nhưng bên trong tối om, khói nghi ngút”, bà kể.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường (Ảnh: Xuân Đoàn).

Ở phía sau quán, hai cô gái mở cửa sổ nhảy xuống và bị chấn thương nặng. Người dân trong hẻm sơ cứu và đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Hàng xóm cho biết, tối 5/12 có một người quen của nữ chủ quán từ ngoài miền Bắc vào TPHCM chơi. Họ tổ chức ăn uống đến khuya rồi đi ngủ.

Nhận tin báo cháy, cảnh sát PCCC Công an TPHCM huy động xe thang và hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phá khung sắt tầng 2 để cứu người.

Các nạn nhân được đưa ra ngoài và chuyển đến bệnh viện, nhưng 4 người không qua khỏi, trong đó có 2 em nhỏ là con của chủ quán.

Tiếng kêu cứu thất thanh

Thời điểm xảy ra vụ cháy, bà Trần Thị Mỹ Lộc (58 tuổi) đang ngủ trong căn nhà phía sau quán ăn. Bất ngờ bà nghe tiếng la hét thất thanh phát ra từ bên trong. Bà và người dân thức dậy chạy đến thì thấy khói cuồn cuộn bốc lên.

Mọi người huy động bình chữa cháy mini, tiếp cận cửa căn nhà phá cửa để dập lửa nhưng không thể vào được bên trong.

Ở mặt sau quán ăn, có 3 người (2 cô gái và một người đàn ông) la hét kêu cứu. Người dân tìm được thang nhôm cao hơn 2m, tìm cách kê lên để các nạn nhân thoát ra ngoài. Tuy nhiên, phía sau căn nhà có các bồn hoa chắn lối, không thể đặt thang để tiếp cận.

Vị trí bồn hoa tự phát chiếm lối đi khiến người dân không thể đặt thang cứu nạn nhân (Ảnh: An Huy).

Theo bà Lộc, trong tình huống nguy cấp, hai cô gái đã liều mình nhảy từ tầng 3 xuống đất và bị thương nặng. Các nạn nhân được người dân hỗ trợ sơ cứu và đưa đi cấp cứu.“Một người bị thương vùng mặt khá nặng, chúng tôi phải lấy đá chườm cho nạn nhân rồi mới đưa đi bệnh viện”, bà Lộc nói.

Bà cho biết mọi người ở phía sau quán ăn nghe rất rõ tiếng kêu cứu, nhưng bất lực vì không có lối tiếp cận, kê thang lên thì vướng bồn hoa. Mọi người chỉ biết chờ cảnh sát đến.

Ông M. (45 tuổi, ngụ địa phương) cho biết người dân rất bức xúc vì con hẻm vốn là lối đi chung nhưng bị một hộ dân chiếm dụng để xây các bồn hoa.

“Nếu không có những bồn hoa này, chúng tôi và cảnh sát đã kê thang cứu người sớm hơn, các nạn nhân có thể thoát nạn. Sau vụ việc, chúng tôi mong cơ quan chức năng sớm dẹp bỏ các bồn hoa để đảm bảo lối đi và lối thoát hiểm”, ông M. nói.

Theo báo cáo từ Tổng đài Cấp cứu 115, lúc 4h47 ngày 5/12, đơn vị này nhận cuộc gọi báo cháy nhà tại địa chỉ 225 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM.

Kíp trực cấp cứu ngoại viện của Bệnh viện Nhân dân Gia Định (cơ sở 2) đến hiện trường lúc 4h55, cấp cứu 3 trường hợp và chuyển về cơ sở 2 lúc 5h15 (nữ 18 tuổi, nữ 21 tuổi và nữ 35 tuổi). Kíp trực của Trung tâm Cấp cứu 115 cũng đưa 3 ca về Bệnh viện Nhân dân Gia Định (cơ sở 2), gồm nữ 40 tuổi, nam 2 tuổi và nữ 7 tuổi.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy đến kiểm tra hiện trường vụ cháy (Ảnh: Xuân Đoàn).

Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn tiếp nhận tổng cộng 6 trường hợp, trong đó có 2 người bệnh tỉnh táo; 4 trường hợp còn lại tím tái, ngưng tim, ngưng thở trước khi đến viện.

Tại khoa Cấp cứu Hồi sức Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, 2 trường hợp tỉnh táo được theo dõi sát; sau khi rà soát chấn thương và đánh giá tình trạng ổn định, cả hai được chuyển về Bệnh viện Nhân dân Gia Định (cơ sở 1) để theo dõi tiếp (nữ 18 tuổi và nữ 21 tuổi).

4 trường hợp còn lại dù được êkíp của Bệnh viện Nhân dân Gia Định và Bệnh viện Nhi đồng 2 tích cực hồi sức, kích hoạt ECMO nhưng do tình trạng quá nặng (ngưng tim trước nhập viện), đều được xác định tử vong. Danh tính các nạn nhân tử vong được xác định là: L.Q.A. (SN 1997), Đ.T.K.H. (SN 1985), Đ.K.L. (SN 2018) và H.N.K.N. (SN 2023).

Căn nhà xảy ra hỏa hoạn (điểm màu đỏ) trên đường Trần Hưng Đạo (Đồ họa: Ngọc Tân).