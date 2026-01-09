Tổng thống lâm thời Venezuela tuyên bố “không bị khuất phục hay lệ thuộc"

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez phát biểu vào ngày 8/1 trong lễ tưởng niệm các quân nhân Venezuela và Cuba đã thiệt mạng trong chiến dịch của Mỹ (Ảnh: Reuters).

“Chúng tôi không lệ thuộc hay bị khuất phục”, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez phát biểu hôm 8/1 tại lễ tưởng niệm 100 người Venezuela thiệt mạng trong cuộc đột kích của Mỹ.

“Không ai đầu hàng. Chúng tôi đã chiến đấu vì tổ quốc khi lực lượng Mỹ tấn công vào ngày 3/1”, bà Rodriguez nhấn mạnh.

Bà Rodriguez khẳng định Venezuela sẵn sàng thiết lập các mối quan hệ về năng lượng “mang lại lợi ích cho tất cả các bên”, đồng thời nhấn mạnh Caracas “sẽ không đầu hàng trước bất kỳ hình thức xâm phạm nào và sẵn sàng hợp tác với tất cả các quốc gia trên thế giới”.

Bà cũng nói rằng Venezuela không ở trong tình trạng chiến tranh, đồng thời nhấn mạnh Venezuela luôn ưu tiên hòa bình. Tuy nhiên, Venezuela đã phải hứng chịu cuộc tấn công từ một cường quốc hạt nhân, ám chỉ Mỹ.

Đề cập đến các cáo buộc liên quan đến buôn bán ma túy, bà nhấn mạnh đó chỉ là những cái cớ nhằm chuyển giao dầu mỏ của Venezuela cho các nước khác.

Tổng thống lâm thời cho biết Venezuela sở hữu một trong những trữ lượng dầu mỏ và khí đốt lớn nhất thế giới, và những nguồn tài nguyên này phải được sử dụng để hỗ trợ phát triển đất nước và phục vụ người dân Venezuela.

Trước đó, bà Rodriguez đã chủ trì một “cuộc họp quan trọng” của liên minh chính trị tại Venezuela. Nội dung cuộc họp liên quan đến việc “giải cứu” Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và vợ ông, bà Cilia Flores.

Bà Rodriguez từng kêu gọi Mỹ “trả tự do ngay lập tức” cho Tổng thống Maduro và vợ ông, đồng thời khẳng định “Tổng thống Nicolas Maduro là tổng thống duy nhất của Venezuela”.

Bà Rodriguez mô tả việc Mỹ bắt giữ Tổng thống Maduro và phu nhân Flores là một “vụ bắt cóc”, và vi phạm chủ quyền lãnh thổ của Venezuela.

Tổng thống Maduro và vợ đã bị bắt giữ trong một chiến dịch quân sự bất ngờ của Mỹ diễn ra vào giữa đêm khuya, rạng sáng 3/1. Venezuela xác nhận cuộc đột kích khiến hơn 100 người thiệt mạng, trong khi vợ chồng Tổng thống Maduro bị thương.

Tổng thống Maduro và vợ lần đầu ra hầu tòa tại tòa án liên bang ở New York vào ngày 5/1, với những cáo buộc từ Mỹ rằng họ liên quan tới hành động buôn bán ma túy.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã sử dụng các cáo buộc này để biện minh cho việc bắt giữ ông Maduro và vợ. Cả 2 người đều mạnh mẽ bác bỏ những cáo buộc từ phía Washington.

Sau chiến dịch quân sự, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sẽ tạm thời “điều hành” Venezuela sau khi bắt giữ ông Maduro, dù không có lực lượng Mỹ hiện diện trên thực địa tại quốc gia này.

Trên thực tế, Washington dường như đang dựa vào một lệnh phong tỏa hải quân đối với xuất khẩu dầu mỏ của Venezuela, cùng với cảnh báo khả năng sử dụng thêm vũ lực, nhằm bảo đảm sự hợp tác của Tổng thống lâm thời Rodriguez.

Ngoại trưởng Marco Rubio, cũng trong ngày 7/1, đã khẳng định Mỹ thực sự có một kế hoạch sau khi bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela.

Kế hoạch của Mỹ cho đến nay bao gồm điều mà ông Trump tiết lộ là một thỏa thuận, dù chưa được Caracas xác nhận, rằng Venezuela sẽ bàn giao từ 30 đến 50 triệu thùng dầu cho Mỹ.

Ông cũng cho biết các công ty dầu khí Mỹ sẽ đầu tư vào cơ sở hạ tầng đang xuống cấp của Venezuela, dù đến nay chưa có công ty nào đưa ra cam kết như vậy.