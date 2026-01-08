Cô dâu, chú rể ở Ninh Bình bị hắt mắm tôm lúc làm lễ cưới

Chiều 8/1, một lãnh đạo UBND phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình cho biết, đã nắm được thông tin về vụ việc cô dâu, chú rể trong lúc đang tổ chức lễ cưới bất ngờ bị ném mắm tôm vào người.

UBND phường Đồng Văn đã giao Công an phường Đồng Văn xác minh làm rõ vụ việc.

Qua xác minh ban đầu, nhà chức trách cho biết, vụ việc xảy ra do mâu thuẫn cá nhân, cơ quan công an đã xác định được người ném mắm tôm vào cô dâu chú rể.

Hình ảnh cô dâu, chú rể bị hắt mắm tôm ngay trong lúc tổ chức lễ vu quy tại nhà gái (Ảnh: Chụp từ video).

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video về việc ngày 28/12/2025, vợ chồng chị V.T.M.P. (SN 1995, trú tại phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình), tổ chức lễ vu quy tại nhà gái, khi cô dâu chú rể, cùng con trai đang đứng trên bục sân khấu bất ngờ bị 2 người đi trên chiếc xe máy ném thẳng mắm tôm vào người.

Ngay khi ném mắm tôm vào cô dâu, chú rể, 2 đối tượng lập tức rồ ga bỏ chạy khỏi hiện trường.

Ngay sau khi đoạn video đăng tải trên mạng xã hội, rất nhiều người đã tỏ thái độ bức xúc trước hành vi thiếu văn hóa của kẻ ném mắm tôm vào cô dâu, chú rể trong ngày trọng đại.

Theo chị V.T.M.P., ngay sau khi bị hai đối tượng đi trên xe máy ném mắm tôm vào người trong lúc làm lễ cưới, gia đình chị đã trình báo sự việc đến cơ quan công an.