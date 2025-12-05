Hiện trường vụ cháy nhà ống khiến 4 người chết tại TPHCM

Theo ghi nhận của phóng viên, vụ cháy xảy ra tại một dãy nhà có nhiều cửa hàng kinh doanh trên đường Trần Hưng Đạo. Hiện trường vụ cháy chỉ cách Bệnh viện Nhân dân Gia Định (cơ sở 2) 3 căn nhà.

Rạng sáng 5/12, phát hiện đám cháy, người dân địa phương đã hô hoán và dùng vật dụng tại chỗ phá cửa dập lửa, nhưng bất thành. Nhiều người mắc kẹt bên trong căn nhà.

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TPHCM đã điều xe thang và nhiều xe chuyên dụng đến hiện trường dập lửa. Khoảng 8 người được đưa ra khỏi đám cháy và chuyển ngay sang bệnh viện bên cạnh để cấp cứu. Tuy nhiên, 4 người đã tử vong.

Căn nhà được thiết kế dạng nhà ống lợp mái, không có sân thượng. Mặt tiền hướng ra đường Trần Hưng Đạo. Phía sau nhà có một hẻm nhỏ. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, căn nhà không có cửa ngách thông ra hẻm này.

Sáng 5/12, đám cháy được khống chế. Công an TPHCM có mặt để phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.

Căn nhà được thiết kế cửa cuốn, bên trong chứa nhiều đồ đạc phục vụ việc kinh doanh quán ăn. Mặt tiền phía trên được quây kín để thiết kế biển hiệu cửa hàng.

Mặt sau của căn nhà có cửa sổ, tuy nhiên, phần tầng trệt bị quây kín, không có cửa ngách.

Đến 9h30 cùng ngày, lực lượng chức năng TPHCM đang tiếp tục xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.