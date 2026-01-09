TPHCM chi trả bồi thường, thu hồi đất dự án mở rộng quốc lộ 13 trong quý I

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường vừa có chỉ đạo về tiến độ 4 dự án BOT (xây dựng - vận hành - chuyển giao) tại khu vực cửa ngõ. Lãnh đạo thành phố yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung giải quyết dứt điểm vướng mắc pháp lý, thủ tục đầu tư, đồng thời đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư theo đúng quy định.

Đối với từng dự án cụ thể, lãnh đạo UBND TPHCM yêu cầu các địa phương hoàn tất phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong quý I/2026 đối với các dự án mở rộng, nâng cấp quốc lộ 1, quốc lộ 22, quốc lộ 13, đường trục Bắc - Nam. Các báo cáo nghiên cứu khả thi, hồ sơ môi trường và phương án kiến trúc phải được hoàn thiện, trình phê duyệt đúng mốc thời gian đã giao.

Quốc lộ 13 đoạn qua khu vực TPHCM cũ (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Trong đó, đối với dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13, đoạn từ cầu Bình Triệu đến ranh tỉnh Bình Dương cũ, lãnh đạo thành phố yêu cầu đẩy nhanh tiến độ chi trả bồi thường và thu hồi đất. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Thủ Đức phải hoàn tất phần việc này trong quý I đối với dự án thành phần 1.

Các thủ tục lập, thẩm định và trình duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án thành phần 2 phải được hoàn thành trước ngày 30/1, nhằm sớm đủ điều kiện triển khai các bước đầu tư tiếp theo.

Đối với dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1, đoạn từ đường Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Long An, lãnh đạo thành phố yêu cầu các địa phương liên quan tập trung hoàn tất công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo đúng mốc thời gian đã đề ra. Trong tháng 1, UBND các phường An Lạc và Tân Tạo phải phê duyệt, công bố phương án bồi thường đối với dự án thành phần 1.

Các địa phương Bình Đông, Tân Nhựt và Bình Chánh được giao hoàn thành dứt điểm phương án bồi thường của dự án thành phần 2 trong quý I. Song song đó, các thủ tục về kiến trúc, môi trường và báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án thành phần 3 phải được hoàn tất trong tháng 1 để bảo đảm điều kiện triển khai các bước tiếp theo.

Lãnh đạo TPHCM yêu cầu UBND các xã Hóc Môn, Xuân Thới Sơn và Bà Điểm phải hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án thành phần 1, dự án nâng cấp quốc lộ 22, đoạn từ An Sương đến đường Vành đai 3, trong quý I. Đối với các dự án thành phần còn lại, các đơn vị hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi, trình thẩm định và phê duyệt trước ngày 30/1.

Riêng dự án nâng cấp đường trục Bắc - Nam, đoạn từ Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức - Long Thành, được xác định là dự án đang chậm tiến độ so với kế hoạch. Lãnh đạo thành phố yêu cầu Ban Giao thông triển khai đồng thời nhiều thủ tục như thi tuyển kiến trúc, điều chỉnh và cập nhật quy hoạch để rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư.

Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án thành phần 1 phải được hoàn thiện và trình trong quý II. Đối với dự án thành phần 2, các thủ tục liên quan đến phê duyệt phương án kiến trúc và báo cáo nghiên cứu khả thi phải hoàn tất trong tháng 1.