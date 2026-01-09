Người dùng iPhone "lạnh nhạt" với iOS 26

Trong đó, iOS 26.1 chiếm khoảng 10,6% thiết bị, iOS 26.2 chiếm khoảng 4,6%, và phiên bản iOS 26.0 chiếm khoảng 1,1%. Ngược lại, hơn 60% số iPhone được tổng hợp vẫn đang sử dụng hệ điều hành iOS 18. Hai phiên bản iOS 18.7 và iOS 18.6 chiếm phần lớn các thiết bị đang hoạt động.

Giao diện Liquid Glass trên iOS 26 gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng người dùng iPhone (Ảnh: Apple).

So với cùng kỳ năm ngoái, iOS 18 được cài đặt lên 63% thiết bị iPhone chỉ sau 4 tháng phát hành. Tỷ lệ này đối với phiên bản iOS 17 là 54%.

StatCounter đưa ra ước tính dựa trên phân tích lưu lượng truy cập web, theo dõi các phiên bản hệ điều hành thông qua số lượt xem trên mạng lưới các trang web toàn cầu. Báo cáo chỉ ra một thực tế đáng báo động khi tỷ lệ sử dụng iOS 26 thấp hơn đáng kể so với các phiên bản trước đó.

Trên hệ điều hành iOS 26, Apple lần đầu tiên giới thiệu ngôn ngữ thiết kế Liquid Glass hoàn toàn mới. Thiết kế này cũng được áp dụng đồng bộ trên tất cả nền tảng phần mềm mà công ty phát triển.

Apple cho biết ngôn ngữ thiết kế Liquid Glass được lấy cảm hứng từ hệ điều hành visionOS. Giao diện hệ thống và các biểu tượng ứng dụng đều được làm mới với thiết kế trong suốt, bắt mắt hơn.

Công ty cũng giới thiệu hàng loạt thay đổi bên trong giao diện của ứng dụng Camera, Photos , Safari, Phone, FaceTime,... Màn hình khóa và màn hình chính cũng cung cấp các tùy chọn hiển thị mới. Apple cho biết ngôn ngữ thiết kế Liquid Glass sẽ được ứng dụng trong nhiều năm tới.

Tuy vậy, bản cập nhật này cũng nhận về không ít ý kiến trái chiều từ phía người dùng. Nhiều đánh giá cho rằng giao diện Liquid Glass khó nhìn, hệ điều hành thiếu ổn định và thao tác kém mượt so với các phiên bản trước đó.