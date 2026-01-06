Miền Bắc rét đậm, rét hại kéo dài

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ, hầu hết Tây Bắc Bộ và một số nơi ở khu vực Trung Trung Bộ. Đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Trung Bộ.

Theo dự báo, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa những ngày tới trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại. Khu vực từ Nghệ An đến Huế trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 9-12 độ C; vùng núi và trung du Bắc Bộ 6-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Nghệ An và Hà Tĩnh được dự báo có mức nhiệt độ 11-14 độ C; khu vực từ Quảng Trị đến Huế 15-18 độ C.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, miền Bắc còn duy trì trạng thái thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài.

Dự báo thời tiết ngày 7/1 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Nhiều mây, không mưa; trưa chiều giảm mây trời nắng. Trời rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất 10-12 độ C, có nơi dưới 10 độ C; nhiệt độ cao nhất 17-19 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ C, có nơi dưới 5 độ C; nhiệt độ cao nhất 16-19 độ C, có nơi trên 20 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C, có nơi dưới 10 độ C, vùng núi và trung du 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C; nhiệt độ cao nhất 16-19 độ C, vùng núi 12-15 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, phía Nam 16-18 độ C; nhiệt độ cao nhất 18-20 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông; phía Nam có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 19-22 độ C, phía Nam 22-24 độ C; nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C, phía Nam 25-28 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C; nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

TPHCM: Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.