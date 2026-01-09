Đại gia Khoa “Khàn” tái xuất, Đại Quang Minh có động thái đáng chú ý

Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh vừa báo cáo lên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về việc phát hành xong 1.500 tỷ đồng trái phiếu. Được biết, đây là lô trái phiếu đầu tiên của Đại Quang Minh.

Trái phiếu có mã DQM12501, được phát hành ngày 30/12/2025, kỳ hạn 3 năm. Lãi suất phát hành 9,75%/năm. Trái phiếu được bảo lãnh thanh toán và bảo đảm bằng tài sản.

Động thái huy động trái phiếu diễn ra trong bối cảnh Đại Quang Minh có nhiều chuyển biến mới. Cụ thể, Liên danh Đại Quang Minh vừa khởi công dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng với tổng vốn đầu tư sơ bộ 855.000 tỷ đồng, quy mô diện tích khoảng 11.000ha.

Ông Trần Đăng Khoa (thường được gọi là Khoa “Khàn”) bất ngờ tái xuất với vai trò Chủ tịch HĐQT Đại Quang Minh. Trước đó, vị trí này trong nhiều năm do ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Tập đoàn Thaco đảm nhiệm.

Ông Trần Đăng Khoa (SN 1970) là nhà sáng lập và Chủ tịch đầu tiên của Đại Quang Minh, trước khi chuyển giao vị trí này cho ông Trần Bá Dương vào năm 2016. Đầu năm nay, Thaco công bố sở hữu 77,5% cổ phần Đại Quang Minh, còn ông Dương và gia đình nắm 22,5%.

Văn phòng Đại Quang Minh (Ảnh: IT).

Đại Quang Minh là doanh nghiệp phát triển bất động sản và hạ tầng, đầu tư thực hiện 4 tuyến đường chính tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm cùng dự án Cầu Thủ Thiêm 2.

Cơ cấu doanh thu chính của công ty này chủ yếu đến từ doanh thu chuyển nhượng căn hộ ở, nhà phố, biệt thự; doanh thu cho thuê bất động sản; doanh thu dịch vụ khác như tổng thầu thi công, xây lắp, tư vấn thiết kế, quản lý vận hành các dự án.

Những năm gần đây, doanh nghiệp liên tục mở rộng hoạt động sang phát triển Khu công nghiệp cơ khí Bình Dương 786ha, tham gia làm cao tốc Dầu Giây - Tân Phú dài 60 km….

Tại dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, Đại Quang Minh là một trong 6 nhà đầu tư trong liên danh thực hiện cùng với Văn Phú, MIK Group, Thaco, T&T Group và Hòa Phát. Trong đó, Đại Quang Minh được chỉ định là đại diện liên danh.