Miền Tây Nghệ An -5 độ C, băng giá phủ trắng núi rừng

Sáng 9/1, băng giá dày đặc đã bao phủ khu vực Buộc Mú (xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn cũ, tỉnh Nghệ An), biến cảnh quan vùng biên giới nơi đây trở nên mờ ảo, tựa như mùa đông châu Âu.

Theo ghi nhận, băng giá xuất hiện dày đặc trên mặt đất, đỉnh núi và các tán cây. Anh Kiên, cán bộ Đồn Biên phòng Na Ngoi cho biết nền nhiệt tại đây đã giảm mạnh từ rạng sáng cùng ngày, có thời điểm xuống tới -4 đến -5 độ C.

Băng giá xuất hiện dày đặc tại khu vực Trạm Kiểm soát Biên phòng Buộc Mú (Ảnh: Nguyễn Phê).

“Chúng tôi ra chốt lúc hơn 5h, gió lạnh buốt, thở ra toàn khói. Cây cối, cỏ dại ven đường đều đóng băng cứng, đi lại rất khó khăn”, anh Kiên chia sẻ về tình hình thời tiết khắc nghiệt.

Tình trạng băng giá cũng được ghi nhận tại một số điểm cao khác thuộc các xã Mường Lống và Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn cũ).

Nhiệt độ xuống -5 độ C do cán bộ Đồn Biên phòng Na Ngoi đo được vào ngày 9/1 (Ảnh: Bộ đội biên phòng).

Lực lượng biên phòng đã đưa ra khuyến cáo người dân hạn chế lên nương rẫy vào sáng sớm để tránh trơn trượt và đặc biệt chú ý giữ ấm cho vật nuôi, nhất là gia súc thả rông.

Theo dự báo, đợt không khí lạnh tăng cường này sẽ tiếp tục ảnh hưởng sâu tới các xã biên giới Nghệ An. Nhiệt độ ban đêm có thể tiếp tục giảm sâu, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra băng giá và sương muối kéo dài trong nhiều ngày tới.

Theo cán bộ biên phòng, nhiệt độ khu vực này giảm xuống khoảng -5 độ C (Ảnh: Nguyễn Phê).

Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, chính quyền địa phương đang tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan để tuyên truyền các biện pháp chống rét. Đồng thời, cấp phát thêm áo ấm và vật dụng thiết yếu cho học sinh, hướng dẫn người dân gia cố chuồng trại nhằm giảm thiểu thiệt hại cho đàn gia súc.