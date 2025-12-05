Quán ăn xảy ra vụ cháy làm 4 người chết ở TPHCM chỉ có một lối thoát nạn

Ngày 5/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra vụ cháy khiến 4 người chết và 2 người bị thương tại quán ăn ở số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM.

Theo đó, vụ cháy xảy ra lúc 4h36. Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TPHCM đã điều động 9 xe cùng 61 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Cảnh sát cắt phá cửa cuốn ở tầng trệt để phun nước dập lửa.

7 chiến sĩ mang đồ bảo hộ, phòng độc vào bên trong đưa 6 nạn nhân bị mắc kẹt ra ngoài, bàn giao cho Trung tâm cấp cứu 115 đưa đến bệnh viện điều trị.

Bên trong quán ăn bị cháy khiến 4 người chết (Ảnh: A.H.).

Đám cháy được khống chế lúc 5h47 và dập tắt hoàn toàn lúc 6h15. Vụ cháy làm 4 người tử vong gồm: bà Đ.T.K.H. (SN 1985, chủ quán), chị L.Q.A. (SN 1990, bạn nhân viên đến chơi), bé Đ.K.L. (SN 2018, con chủ quán) và bé H.N.K. (SN 2023, con chủ quán).

Hai người bị thương gồm: T.T.N.K. (SN 2007, nhân viên quán) và N.T.N.T. (SN 2004, nhân viên quán).

Khoảng 20m2 khu vực bếp tầng 1 bị cháy và cháy lan lên các tầng trên. Thiệt hại đang được thống kê (căn nhà cao 4 tầng, diện tích xây dựng khoảng 352m2).

Theo Công an TPHCM, thời điểm xảy ra cháy là ban đêm, chất cháy chủ yếu là vật dụng gia đình, tỏa nhiều khói, khí độc dày đặc và nhiệt lượng lớn, gây khó khăn cho công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Căn nhà chỉ có một lối thoát nạn duy nhất ở phía trước, lắp cửa cuốn kiên cố, khiến lực lượng chức năng khó tiếp cận để xử lý.