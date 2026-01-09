Binh sĩ Ukraine tấn công vào vùng Kursk của Nga để giải tỏa áp lực cho mặt trận Pokrovsk (Ảnh: Cepa).

Việc tái tổ chức Lực lượng Lục quân Ukraine đang đẩy các binh sĩ nước ngoài thuộc Quân đoàn Quốc tế vào tình trạng bấp bênh, gây ra sự bất ổn và lo ngại về tương lai của đơn vị này.

Nhiều binh sĩ mô tả động thái này là sự "phá hủy hiệu quả" của Quân đoàn, vốn được thành lập theo lời kêu gọi của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào tháng 2/2022.

Quân đoàn Quốc tế đứng trước nguy cơ bị giải thể

Theo thông tin từ Kyiv Independent, Lực lượng Lục quân Ukraine đang chấm dứt Quân đoàn Quốc tế với tư cách là một đơn vị độc lập, chuyển các tiểu đoàn chiến đấu của nó thành các trung đoàn tấn công. Mặc dù những thay đổi này dự kiến có hiệu lực vào cuối năm 2025, nhiều binh sĩ vẫn không biết rõ về tương lai của mình.

Một sĩ quan giấu tên thuộc Quân đoàn Quốc tế bày tỏ sự phẫn nộ: "Điều khiến tôi tức giận nhất là cả một đội quân hoàn toàn ăn ý, được tổ chức bài bản và hiệu quả lại bị xóa sổ, không có lý do, không có logic, không vì lý do gì cả". Ông mô tả tâm trạng "hoàn toàn hoang mang" của các binh sĩ thuộc quyền.

Kể từ khi thành lập, Quân đoàn Quốc tế đã tham gia vào nhiều hoạt động tấn công và phòng thủ tại các điểm nóng như Pokrovsk, Chasov Yar (Donetsk) và tỉnh Kursk của Nga.

Binh sĩ cảm thấy bị "bịt mắt", tâm trạng hoang mang

Việc thiếu thông tin chính thức từ cấp trên đã khiến các binh sĩ cảm thấy bị "bịt mắt" và không được trả lời cho những câu hỏi quan trọng về tương lai. Trong 2 tháng qua, họ phải dựa vào lời truyền miệng để nắm bắt tình hình.

"Việc không cung cấp ngay cả thông tin tối thiểu để mọi người có thể đưa ra quyết định là điều rất đáng ngờ", Magic, một cựu lính thủy đánh bộ Mỹ và là thượng sĩ trong đơn vị pháo cối thuộc Tiểu đoàn 1, chia sẻ vào tháng 12/2025.

Hai sĩ quan Quân đoàn tiết lộ, 3 tiểu đoàn chiến đấu của đơn vị, mỗi tiểu đoàn gồm vài trăm tình nguyện viên nước ngoài và Ukraine, sẽ được chuyển giao riêng biệt cho các trung đoàn xung kích thuộc Lực lượng Lục quân Ukraine. Tuy nhiên, việc chuyển đổi này không liên quan đến Quân đoàn Quốc tế thuộc Cơ quan tình báo quân sự (GUR) của Bộ Quốc phòng Ukraine.

Một sĩ quan Quân đoàn cho biết khoảng 1/3 tiểu đoàn của ông đã được điều đến khu vực triển khai của một trung đoàn xung kích mới vào giữa tháng 12, theo mệnh lệnh từ cấp trên. "Chúng tôi thực sự cảm thấy bị áp lực phải chuyển đến các đơn vị xung kích này", ông nói.

Magic bày tỏ lo ngại rằng các pháo thủ súng cối có thể bị điều chuyển sang các vị trí bộ binh, mặc dù việc sử dụng súng cối là một kỹ năng chuyên biệt. Ông được thông báo rằng các pháo thủ sẽ bị phân tán khắp các đơn vị bộ binh và được giao các nhiệm vụ khác, chẳng hạn như vai trò xạ thủ súng máy trong Trung đoàn Xung kích Độc lập 475.

Các tay súng tình nguyện nước ngoài tham chiến ở Ukraine (Ảnh minh họa: Skynews).

Lục quân Ukraine nói gì?

Ông Andrii Rudik, người đứng đầu Cục Truyền thông thuộc Lực lượng Lục quân Ukrainet, nhấn mạnh rằng sự thay đổi cấu trúc này không phải là "sự phá hủy" hay giải tán Quân đoàn. Ông giải thích rằng 3 tiểu đoàn của Quân đoàn sẽ được chuyển đến các trung đoàn xung kích được chỉ định mà không có bất kỳ thay đổi nào.

Rudik cho rằng sự thay đổi này là "một bước cải thiện" vì các tiểu đoàn của Quân đoàn sẽ phối hợp chặt chẽ với các trung đoàn xung kích được chỉ định trong thời gian dài, thay vì tạm thời gắn bó với các lữ đoàn cụ thể của Ukraine.

"Nhiệm vụ chính của chúng tôi là cung cấp sự hỗ trợ tối đa, đối xử với (các tình nguyện viên nước ngoài) một cách tôn trọng và thấu hiểu họ", ông Rudik nói, đồng thời cho biết thêm rằng sự thay đổi này "nhằm đảm bảo họ không rời bỏ quân ngũ và tiếp tục giúp chúng tôi chiến đấu chống lại đối thủ".

Tuy nhiên, một số binh sĩ lo ngại việc tái cấu trúc này có thể làm suy yếu cơ sở hạ tầng hỗ trợ các tình nguyện viên nước ngoài, có khả năng khiến một số người nản lòng và bỏ cuộc, ảnh hưởng đến việc tuyển quân.

"Chúng tôi đang làm phần việc của mình", Magic nói và nhấn mạnh, "chúng tôi đã đáp lại lời kêu gọi (của ông Zelensky) đến Ukraine và chiến đấu chống lại Nga. Vì vậy, chúng tôi chỉ cần xem liệu Tổng thống Zelensky và bộ chỉ huy Ukraine có giữ đúng lời hứa của họ hay không".