Tháo dỡ 5 tượng hình bàn tay trên bãi biển Hải Tiến

Sáng 9/1, ông Nguyễn Văn Tiệm, Chủ tịch UBND xã Hoằng Thanh (tỉnh Thanh Hóa) cho biết lực lượng chức năng đã tháo dỡ các hạng mục tượng bàn tay tại khu du lịch biển Hải Tiến.

Theo ông Tiệm, việc tháo dỡ đã được UBND tỉnh Thanh Hóa đồng ý và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Hoằng Hóa thực hiện.

Tượng bàn tay bị xô nghiêng sau bão (Ảnh: Thanh Tùng).

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Hoằng Hóa cho biết do ảnh hưởng của các cơn bão trong năm 2025, 5 tượng bàn tay cùng nhiều hạng mục bờ kè tại khu du lịch bị hư hỏng nghiêm trọng.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, 5 tượng bàn tay được xây dựng dọc bờ biển Hải Tiến thuộc dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường ven biển xã Hoằng Tiến và xã Hoằng Thanh (huyện Hoằng Hóa cũ, Thanh Hóa).

Công trình được khởi công xây dựng vào tháng 3/2023. Theo thiết kế, khoảng cách giữa các tượng bàn tay là 250m, cách chân bờ kè 10m về phía biển, chiều cao đỉnh là 3,1m. Phần móng có hình tròn, bán kính 1m, nhô cao khỏi mặt đất 40cm; cánh tay được làm bằng bê tông cốt thép.

Năm tượng bàn tay được sử dụng làm chòi canh gác để nhân viên an ninh quan sát du khách tắm biển, với tổng mức đầu tư hơn 300 triệu đồng từ nguồn ngân sách huyện.