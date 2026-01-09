Khu du lịch nói về ý nghĩa của biển báo lạ ở TPHCM

Một tấm biển báo với hình vẽ lạ đến mức có người nghi ngờ do AI tạo ra, vừa được xác định là có thật tại TPHCM.

Theo tìm hiểu, tấm biển được đặt tại một khu du lịch nằm giáp đường ven biển Vũng Tàu - Bình Châu, đoạn qua xã Hồ Tràm. Khu du lịch này có một con đường bê tông nhựa nối vào sát bãi biển, nơi có cầu ngắm biển dài khoảng 250m.

Vị trí biển báo lạ tại khu du lịch biển Hồ Tràm, TPHCM (Ảnh: Google Maps).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện khu du lịch cho biết, ý nghĩa của tấm biển là để yêu cầu du khách đi ô tô phải xuống xe tại điểm kết thúc của đoạn đường nhựa, không tiếp tục đi xe vào khu vực bãi biển gây mất an toàn.

Vị này cũng khẳng định tấm biển do chủ đầu tư cũ lắp đặt và bàn giao lại cho đơn vị mới. Sau khi nhà chức trách đến làm việc, phía doanh nghiệp quản lý khu du lịch đã chủ động tháo dỡ tấm biển trên.

Trước đó, hình ảnh tấm biển lan truyền trên mạng xã hội đã trở thành chủ đề kích thích trí tưởng tượng của cộng đồng mạng. Vô vàn phỏng đoán khôi hài về ý nghĩa của tấm biển được đưa ra, như: "Tắt máy, xuống xe dắt bộ", "cẩn thận có người quá giang", "cấm sờ vào xe", "cấm giỡn với tài xế"...

Tấm biển bị lực lượng chức năng yêu cầu tháo dỡ vì có thể gây nhầm lẫn với biển báo giao thông (Ảnh: N.T.).

Một số ý kiến nghiêm túc hơn còn phỏng đoán tấm biển được khu du lịch lắp đặt để ngăn xe kinh doanh vận tải chèo kéo khách, hoặc biển nhắc nhở chú ý an toàn khi mở cửa xe... Tuy nhiên, những phỏng đoán này đều sai so với ý nghĩa gốc được gửi gắm.

Về mặt quy chuẩn, nhà chức trách khẳng định tấm biển này không có trong quy chuẩn biển báo giao thông hiện hành tại Việt Nam (QCVN 41:2024/BGTVT).

Đến chiều 8/1, sau khi được cán bộ Phòng kiểm tra chuyên ngành (Sở Xây dựng TPHCM) tuyên truyền về việc tấm biển có thể gây nhầm lẫn với biển báo giao thông, đơn vị quản lý khu đất đã cho người tháo dỡ tấm biển.