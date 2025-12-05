Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ cháy làm 4 người chết ở TPHCM

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình vừa ký Công điện 236/CĐ-TTg chỉ đạo xử lý vụ cháy quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM).

Theo báo cáo, lúc 4h37 ngày 5/12, hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà số 227 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh. Vụ cháy khiến 4 người chết, 2 người bị thương.

Thay mặt Chính phủ và Thủ tướng, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn; đồng thời yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh tạo điều kiện tốt nhất để cứu chữa người bị thương trong vụ cháy.

Hiện trường vụ cháy quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo, TPHCM (Ảnh: Xuân Đoàn).

Lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu UBND TPHCM tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời hỗ trợ vật chất, tinh thần, giúp gia đình bị nạn sớm ổn định nơi ở và cuộc sống.

Thành phố phải phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan; xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).

Công điện cũng yêu cầu Bộ trưởng Công an, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng về công tác phòng cháy, chữa cháy, nhất là Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 3/1/2023 về tăng cường phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới.

Các cơ quan, đơn vị cần đẩy mạnh tuyên truyền, bồi dưỡng kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho người dân; kết hợp kiểm tra điều kiện an toàn cháy, nổ và các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao.

Căn nhà ống xảy ra hỏa hoạn (Ảnh: Ngọc Tân).

Trước đó, rạng sáng 5/12, người dân phát hiện căn nhà ống kết hợp kinh doanh trên đường Trần Hưng Đạo bị cháy, bên trong phát ra nhiều tiếng kêu cứu.

Lực lượng cứu hỏa đã điều xe thang và nhiều xe chuyên dụng đến hiện trường dập lửa. Khoảng 8 người được đưa ra khỏi đám cháy và chuyển ngay đến bệnh viện. Tuy nhiên, 4 người đã tử vong.