Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin về Văn phòng đăng ký đất đai

Văn bản hợp nhất Nghị định 90/VBHN-BNNMT quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai được Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành ngày 30/12/2025.

Trong đó, Văn phòng đăng ký đất đai là tổ chức đăng ký đất đai, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh; có chức năng thực hiện đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, đo đạc, chỉnh lý, lập bản đồ địa chính, xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác hệ thống thông tin đất đai, cung cấp dịch vụ công về đất đai và hỗ trợ công tác quản lý nhà nước khác về đất đai trên địa bàn cấp tỉnh.

Những ngày qua có nhiều luồng ý kiến cho rằng văn bản hợp nhất nêu trên là quy định mới, chính thức giữ nguyên mô hình Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hoặc không chuyển chức năng Văn phòng đăng ký đất đai về xã/phường...

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Đoàn Thị Thanh Mỹ, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết dư luận đang hiểu chưa đúng, chưa đầy đủ về văn bản hợp nhất nói trên.

Văn phòng đăng ký đất đai ở TPHCM (Ảnh: Nam Anh).

Theo bà Mỹ, Nghị định số 226/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, có hiệu lực từ ngày 15/8/2025.

Nghị định số 226 sửa đổi, bổ sung 5 nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, gồm: Nghị định số 71/2024 của Chính phủ quy định về giá đất; Nghị định 88/2024 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 101/2024 quy định về điều tra cơ bản đất đai và đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, hệ thống thông tin đất đai; Nghị định 102/2024 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 112/2024 quy định chi tiết về đất trồng lúa.

Tại khoản 1 Điều 65 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật nêu rõ “văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung phải được hợp nhất với văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung”.

Thời gian qua, song song với quá trình hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tiến hành hợp nhất các nội dung sửa đổi tại Nghị định số 226 với các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai để thuận lợi cho quá trình tổ chức thực hiện.

“Văn bản hợp nhất số 90/VBHN-BNNMT chỉ hợp nhất các nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định số 102/2024 tại các nghị định của Chính phủ đã ban hành trong thời gian qua mà không phải là chính sách hay quy định mới của pháp luật về đất đai”, bà Mỹ nhấn mạnh.