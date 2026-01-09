Khi người lính giữ biển "hóa thân" thành thợ xây

Những ngày này, tại khu tái định cư xã Suối Hiệp (tỉnh Khánh Hòa), Lữ đoàn 162, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đang khẩn trương xây nhà giúp 4 hộ dân bị thiệt hại nặng do thiên tai. Những ngôi nhà này thuộc “Chiến dịch Quang Trung” do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động, với mục tiêu thần tốc xây dựng lại nhà giúp người dân vùng lũ.

Thượng tá Bùi Văn Tám, Phó Tham mưu trưởng Lữ đoàn 162, Chỉ huy trưởng công trường, cho biết đơn vị đã huy động 70 cán bộ, chiến sĩ thi công đồng thời 4 căn nhà, mỗi căn rộng hơn 100m2 với đầy đủ công năng theo thiết kế.

Bộ đội Hải quân Nhân dân Việt Nam chung tay xây nhà giúp người dân vùng lũ (Video: Trung Thi).

Theo Thượng tá Bùi Văn Tám, đến nay 4 căn nhà đã cơ bản hoàn thiện, các lực lượng đang gấp rút thực hiện dán gạch tường, gạch nền. Nỗ lực bàn giao nhà cho người dân trong ngày 10/1.

Bộ đội Hải quân sử dụng máy cân bằng laser trong quá trình thi công, bảo đảm các hạng mục xây dựng nhà giúp người dân vùng lũ đạt độ chính xác, gọn gàng và thẩm mỹ.

Người lính Hải quân tỉ mỉ trét mạch gạch, hoàn thiện nền nhà giúp người dân vùng lũ.

Các bậc thềm nhà đang dần được hoàn thiện để bảo đảm tiến độ bàn giao sớm, giúp người dân kịp ổn định chỗ ở và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán trong mái ấm mới.

Thượng tá Bùi Văn Tám, Phó Tham mưu trưởng Lữ đoàn 162, cho biết trong quá trình xây nhà giúp người dân vùng lũ, đơn vị gặp nhiều khó khăn do mưa kéo dài nhiều ngày. Tuy nhiên, cán bộ, chiến sĩ vẫn nỗ lực khắc phục; ngay cả dịp Tết Dương lịch vừa qua, đơn vị vẫn duy trì thi công để người dân sớm có nơi ở mới.

Bà Ngô Thị Năm (61 tuổi) cho biết tháng 11/2025, mưa lũ đã làm xói lở phần móng ngôi nhà, cuốn trôi nhiều tài sản, khiến gia đình bà không còn chỗ ở.

“May mắn được nhà nước quan tâm, bộ đội giúp đỡ nên nay gia đình tôi mới có nhà mới. Nếu không có sự hỗ trợ ấy, Tết này chắc tôi vẫn phải tá túc ở phòng trọ. Tôi biết ơn nhiều lắm!”, bà Năm xúc động nói.

Hạng mục cửa nhôm kính đang được các đội thợ lắp đặt, đây là một trong những công đoạn cuối để hoàn thiện ngôi nhà hỗ trợ người dân vùng lũ trong “Chiến dịch Quang Trung”.

Vị trí lực lượng Lữ đoàn 162, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân hỗ trợ xây 4 căn nhà giúp người dân vùng lũ (Ảnh: Google Maps).