TPHCM yêu cầu rà soát lối thoát nạn nhà dân sau vụ cháy khiến 4 người chết

UBND TPHCM vừa có công văn gửi các sở, ban, ngành, UBND 168 xã, phường, đặc khu về việc tăng cường quản lý phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, nhằm ngăn ngừa hỏa hoạn trên địa bàn.

Chỉ đạo được đưa ra sau vụ cháy quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh) khiến 4 người tử vong.

UBND TPHCM yêu cầu các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về nguy cơ cháy nổ, tập huấn kỹ năng thoát nạn, chữa cháy cho cán bộ, công chức và người lao động.

Căn nhà ống xảy ra hỏa hoạn khiến 4 người tử vong trên đường Trần Hưng Đạo (Ảnh: Ngọc Tân).

Các địa phương phải thực hiện đồng bộ giải pháp phòng cháy theo hướng dẫn của Công an TPHCM, xác định rõ trách nhiệm từng phòng, ban, không để tình trạng "khoán trắng" cho công an địa phương.

Các xã, phường, đặc khu rà soát, thống kê nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, kiên quyết xử lý vi phạm về phòng cháy, chữa cháy, ngăn cháy lan, cháy lớn.

UBND TPHCM nhấn mạnh việc tăng cường kiểm tra nhóm cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, đặc biệt là nhà ở kết hợp kinh doanh, nơi thường xuất hiện bảng quảng cáo, cơi nới lấn chiếm, lắp "chuồng cọp", bố trí hàng hóa dễ cháy hoặc có nguy cơ từ hệ thống điện, lối thoát hiểm bị che chắn.

Các cơ quan cần xử lý triệt để trường hợp cơi nới, lắp đặt cấu kiện ảnh hưởng lối thoát nạn. Các "chuồng cọp", khung lưới gây cản trở thoát hiểm phải được tháo dỡ để trả lại không gian thoát nạn an toàn.

UBND TPHCM cũng yêu cầu tăng cường hướng dẫn chủ công trình thực hiện tiêu chuẩn kỹ thuật trong xây dựng, cải tạo nhà ở riêng lẻ; khảo sát các khu vực không đảm bảo đường sá, nguồn nước phục vụ chữa cháy; phối hợp triển khai đề án xây dựng hệ thống truyền tin báo cháy của Bộ Công an, bảo đảm dữ liệu được cập nhật đầy đủ.

UBND cấp xã phải hướng dẫn, kiểm tra và yêu cầu chủ nhà ở kết hợp kinh doanh thực hiện đầy đủ giải pháp an toàn phòng cháy, chữa cháy. Trường hợp không chấp hành, cơ sở phải tạm dừng hoạt động đến khi khắc phục xong.

Trước đó, rạng sáng 5/12, người dân phát hiện căn nhà ống kết hợp kinh doanh trên đường Trần Hưng Đạo bị cháy, bên trong phát ra nhiều tiếng kêu cứu.

Lực lượng cứu hỏa nhanh chóng có mặt, cứu được nhiều người. Tuy nhiên, 4 nạn nhân đã tử vong.