Hà Nội thử nghiệm dự báo sớm chất lượng không khí

Sáng 9/1, theo số liệu từ hệ thống dự báo sớm chất lượng không khí Hà Nội (HanoiAir), chất lượng không khí ở thủ đô 9 ngày tới ở ngưỡng trung bình và kém.

HanoiAir là hệ thống dự báo sớm chất lượng không khí do Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội phối hợp với Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia và Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) triển khai thử nghiệm.

Biểu đồ dự báo chất lượng không khí những ngày tới từ hệ thống HanoiAir (Ảnh: Chụp màn hình H.T.).

Hệ thống này cho phép dự báo xu hướng chất lượng không khí theo thời gian và không gian, từ đó hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành các biện pháp kiểm soát ô nhiễm.

Ngoài việc cung cấp thông tin, hệ thống dự báo sớm chất lượng không khí HanoiAir được xác định là công cụ để kích hoạt hành động quản lý cụ thể.

Trên cơ sở dự báo chất lượng không khí, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã có văn bản đề nghị các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan triển khai đồng loạt các biện pháp cấp bách nhằm hạn chế phát sinh nguồn ô nhiễm.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết hệ thống dự báo sớm chất lượng không khí trong quản lý, không phải để tham khảo, mà là cơ sở quan trọng cho điều hành thực tiễn.

Dự báo sớm chất lượng không khí phải gắn chặt với hành động cụ thể của từng ngành, từng địa phương.

Theo vị này, khi hệ thống cảnh báo nguy cơ ô nhiễm gia tăng, các biện pháp kiểm soát bụi tại công trình xây dựng, tăng cường rửa đường, siết chặt vận chuyển vật liệu, hạn chế các nguồn phát thải ngoài trời phải được triển khai ngay, không chờ đến khi chỉ số AQI vượt ngưỡng xấu mới xử lý.

Ứng dụng IQAir xếp Hà Nội là thành phố ô nhiễm thứ 5 thế giới sáng 9/1 (Ảnh: Chụp màn hình H.T.).

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết các đợt ô nhiễm không khí trong mùa Đông - Xuân thường diễn biến nhanh, chịu tác động lớn của điều kiện khí tượng bất lợi. Nếu không có dự báo đủ sớm, công tác chỉ đạo rất dễ rơi vào thế bị động, hiệu quả kiểm soát không cao.

Sáng nay, ứng dụng IQAir xếp Hà Nội là thành phố ô nhiễm thứ 5 thế giới với chất lượng không khí là 187.