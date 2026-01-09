Tài xế xe ben chạy lấn làn, kéo bụi mù mịt ở TPHCM

Ngày 9/1, Đội CSGT Rạch Chiếc (PC08 Công an TPHCM) đang xác minh một tài xế điều khiển xe ben chạy lấn làn trên đường Mỹ Phước Tân Vạn.

Xe ben chạy lấn làn, kéo bụi mù mịt trên đường Mỹ Phước Tân Vạn (Ảnh: Cắt từ clip).

Cùng ngày, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh tài xế lái chiếc xe ben biển số 72H-052.70 chạy lấn vào làn xe máy trên đường Mỹ Phước Tân Vạn.

Phương tiện này phóng nhanh, kéo bụi bay mù mịt khiến những người đi xe máy phía sau chịu trận. Một người dân đã quay hình lại và đăng lên mạng xã hội.

Chị Hoàng Uyên, chủ nhân clip, cho biết, vụ việc xảy ra lúc 16h08 ngày 8/1 trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, đoạn qua hầm chui vào kho TBS, phường Đông Hòa, TPHCM (trước đây thuộc phường Bình Thắng, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Theo chị Uyên, đoạn đường nói trên đang thi công Vành đai 3 TPHCM, nhiều người đi xe máy đã cố gắng chạy chậm để không kéo theo bụi. Thời điểm này, làn ô tô đang đông xe, các phương tiện xếp hàng, còn chiếc xe ben nói trên đã lấn vào làn xe máy để vượt lên.

Hiện vụ việc được Đội CSGT Rạch Chiếc vào cuộc xác minh, mời tài xế lên làm việc.

Mỹ Phước Tân Vạn là tuyến đường huyết mạch của tỉnh Bình Dương cũ, cung đường này thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Sau sáp nhập, Sở Xây dựng TPHCM đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức lại phân làn xe trên tuyến đường này theo hướng "tách" xe máy ra xa các phương tiện có tải trọng lớn như xe ben, ô tô đầu kéo.

Việc phân làn mới này nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ người dân và thực tế từ tháng 11/2025 (từ lúc phân lại làn xe) đến nay, tuyến đường này đã giảm đáng kể các vụ tai nạn.