Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông nút giao Giải Phóng - Nguyễn Hữu Thọ

Tại trục đường Nguyễn Hữu Thọ: Điều chỉnh tổ chức giao thông ô tô lưu thông một chiều đoạn và hướng từ ngõ 50 Nguyễn Hữu Thọ đi đường Giải Phóng.

Trục đường phố Đại Từ: Điều chỉnh tổ chức giao thông ô tô một chiều đoạn và hướng từ Giải Phóng đi đường Nguyễn Cảnh Dị.

Sơ đồ hướng dẫn phương án điều chỉnh tổ chức giao thông (Ảnh: Sở Xây dựng Hà Nội).

Tại nút giao Giải Phóng - Nguyễn Hữu Thọ: Cấm các phương tiện ô tô rẽ trái từ Giải Phóng đi đường Nguyễn Hữu Thọ.

Đồng thời, điều chỉnh cho các phương tiện ô tô từ Giải Phóng đi Nguyễn Hữu Thọ theo hướng: Giải Phóng → điểm quay đầu tại số 1187 Giải Phóng → rẽ phải vào Đại Từ → Nguyễn Hữu Thọ.

Các phương tiện được phép rẽ trái từ Nguyễn Hữu Thọ đi Giải Phóng theo hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại nút giao Giải Phóng - Nguyễn Hữu Thọ.

Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố chỉ đạo Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu giao thông tại nút giao Nguyễn Hữu Thọ - Giải Phóng theo phương án thí điểm.

Đồng thời, chỉ đạo bố trí lực lượng phối hợp hướng dẫn phân luồng các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông. Tổ chức tuyên truyền cho các doanh nghiệp, người tham gia giao thông nắm rõ phương án điều chỉnh tổ chức giao thông.

Phòng Kiểm tra giao thông vận tải được giao bố trí lực lượng phối hợp hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông.